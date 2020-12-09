全國唯一由民間企業投入，以風能教育為主軸的「達德能源環境教育中心」（wpdEEC， wpd Environmental Education Center)」，歷經2年籌備、日前正式通過環保署認證，並於今（9） 日於社會創新中心進行揭牌典禮。

達德能源集團營運長歐貝合信（Achim Berge Olsen）表示，這是集團首次嘗試透過環境教育實踐社會企業責任，為了讓更多朋友實際了解風電，達德能源累積近十年陸域風場導覽經驗，與科普教育、環境教育的各界夥伴合作，走出教室、以多元方式推廣風能。近年更與台中「EIET生態遊戲解說營」合作，以台中大安為基地，設計出深具在地特色的系列教案、獲得好評，在環保署及台中市政府的鼓勵與輔導下通過環保署認證。

「達德能源環境教育中心」（wpdEEC）完成揭牌儀式。（達德能源提供／廖德修台北傳真）

立法院副院長蔡其昌也特地為台中在地志工出席揭牌典禮，他認為能源轉型同時是環保、經濟和健康議題，要能解決其中任一問題，都需從此三面向著手，身為立法院「聯合國永續發展目標策進會」會長，他長期關注空氣品質，不但要求燃煤電廠注意排放管控，更推動電動巴士和電動機車以降低移動汙染源，同時促進電動運具零組件的在地化。

蔡其昌強調，今日種下能源轉型的善因，在未來十年、二十年可見成效，空氣品質將自然變好，就業機會也會增加；他樂見企業在回饋金之外，投入志工與教育工作，共同落實永續發展目標，是與社區連結更有意義的方式。

德國在台協會副代表陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）認為環境教育應從小開始，因為地球的命運掌握在我們和下一代的手中，透過環境教育活動，讓更多學童注意環境議題、解決環境挑戰，對於達德能源的環境教育中心獲得台灣政府認證，她也肯定這是很棒的台德合作經驗。

(中時 )