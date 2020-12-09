亞洲天王任賢齊回鄉開唱，還錄了視頻和大家打招呼，表示現在在香港拍片，祈福晚會相見。（彰化縣政府提供）。

「2020彰開擁抱 幸福來到」歲末祈福活動19日在彰化縣立體育場登場，包含「散策市集」、「享食湯圓」及「彰化之光強勢回歸演唱會」亞洲天王任賢齊將回鄉開唱，還有整整480秒震撼又精彩的高空煙火秀，獻給所有朋友。

縣長王惠美表示，歲末祈福活動，當天從下午2點就有好吃好逛的「散策市集」，4點有「享食湯圓」，晚上7點「彰化之光強勢回歸演唱會」隆重開演，包括米可白主持人、跨界搖滾「神棍樂團」、文青歌手小球莊鵑瑛、晨悠、百萬王子許富凱、創作歌手陳零九，還有壓軸亞洲天王任賢齊。

在活動尾聲，還有整整480秒震撼又精彩的高空煙火秀，獻給所有朋友，也感謝今年在疫情中努力付出的每個人，邀請全國鄉親屆時前往共襄盛舉，並迎接全新的2021年，祝福新的一年經濟更繁榮更平安幸福快樂。

另外，18日率先登場還有「歡樂聖誕點燈活動」在彰化縣立美術館廣場點燈，還邀請上美國脫口秀的台灣歌手林育群獻唱、秀水子弟歌手王俊清、超級紅人榜勇闖20關的歌手吳美琳、「彰化市教會聯合合唱團」也會獻唱多首聖誕歌曲和大家一同歡度佳節，點亮耶誕，同時也開啟在彰化八卦山的「2021年月影燈季」北燈區點燈活動，具異國風情以及象徵世界各地祈福儀式的卦山祈福燈區，會持續點亮到農曆年。

(中時 )