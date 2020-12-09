靈鷲山第27屆水陸空大法會9日在桃園巨蛋啟建，今年以「信仰給力，心靈免疫」為主題，近200位跨宗教、桃園地區26間宮廟代表為世界、台灣、眾生祈福。(賴佑維攝)

靈鷲山第27屆水陸空大法會9日在桃園巨蛋啟建，今年以「信仰給力，心靈免疫」為主題，近200位跨宗教、桃園地區26間宮廟代表為世界、台灣、眾生祈福。桃園市長鄭文燦表示，感謝法師、志工，透過宗教正能量，攜手追求更好的世界。

桃園市長鄭文燦、民政局長陳靜航、體育局長莊佳佳、參議黃啟賓、顧問夏金興、警察局長陳國進，立委湯蕙禎、宗教祈福會委員、市議員的蘇家明、議員陳治文、天帝教樞機使者蔡光思、桃園地區宮廟主委等宗教代表、地方鄉親，參加7時舉辦的「宗教聯合祈福會」，為8天7夜的法會揭開序幕。

眾人也拿起心靈膠囊，象徵10大妙方寧靜祥和、謙卑傾聽、同理他人、感恩知足、寬宏包容、積極行動、正面樂觀、勇敢無畏、誠信正直、博愛生命，呼籲民眾在後疫情時代，強化心靈免疫力。

鄭文燦表示，靈鷲山水陸空大法會，在桃園已舉辦26年，心道法師跟桃園的感情、緣分很深。這也是桃園巨蛋整修完第一場大型法會，感謝靈鷲山將防疫做得非常周到。也為了國外無法返台的信眾進行線上直播。期盼透過宗教正能量，攜手追求更好的世界。

心道法師說，「心和平，世界就和平；心安，地球才會平安。」當內心安定，遵從政府防疫政策，將能擺脫疫情威脅，持續獲得平安。靈鷲山當家釋常存法師表示，如同心道法師說的，「世界有災難，宗教更要成為人民的護身符。」疫情衝擊下，更顯宗教祈福的可貴，尤其是台灣疫情控制得很好，感恩桃園市府團隊全力以赴，能在年底舉辦大型宗教活動，是件幸福的事。

(中時 )