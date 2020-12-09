受到新冠疫情影響，原定今年舉辦的東京奧運，延後到明年7月23日舉行開幕典禮。基於防疫考量，繼國際奧委會（IOC）7日宣布將限制選手在奧運村的逗留天數，如今參加開幕式入場的官員及運動員人數也可能被迫削減。

國際奧會（IOC）主席巴赫7日召開記者會，宣布選手僅能於各項比賽開始前5天進入奧運村，最晚需於比賽結束後2天離開。巴赫強調，為將感染風險控制在最低，「有必要減少逗留人數」。

針對必須在特定場地訓練，或是時差較大的選手等特殊狀況，IOC可能仍將提供調整空間。根據上述規定，參加後半部賽事如田徑、摔角等項目的運動員，可能無法參加開幕式；較早登場的柔道、游泳、體操選手，則可能來不及參加閉幕典禮。

此外，據國際奧會最新規定，本屆參加入場儀式的官員人數也將有嚴格限制。以往奧運會都有允許官員代替運動員入場的慣例，但IOC協調委員會主席科茨表示，東奧將取消這項慣例，且參加官員皆需遵守各國家和地區僅能派出最多6人的上限。

至於針對奧運會觀眾的防疫措施，巴赫表示，國際奧會將根據新冠疫苗研發、分配的狀況，於明年春季之前再作出最終決定。

(中時 )