左為原PO的便當，105元；右邊則是同事的，120元，兩者相差15元。(圖擷取自ptt)

自助餐是許多外食族的福音，但收費標準卻時常引起糾紛。對此，一名具有實驗精神的網友，今(9)日和同事到自助餐店實測，兩人夾了同樣份量的菜色，只差在擺放順序有異其餘皆相同，但結帳時兩人卻相差15元，讓他揶揄，「自助餐價格是否看臉算錢？」對此，就有內行人點出關鍵，表示菜色的擺放位置會影響最後總價。

原PO在PTT上發文表示，公司附近在中午用餐時沒什麼選擇，所以時常和同事吃便當或自助餐。吃過一陣子的自助餐後，他發現結帳時算法有些浮動，「有時候覺得滿合理的，甚至便宜，有時又覺得怎麼這麼貴！」而充滿實驗精神的原PO便和同事做了實驗，兩人分別夾同樣的菜色和量，但放不同位置，前後去結帳，最後兩人價差15元。

他也貼出多張照片證明自己的實驗，從圖片中可以看到兩個份量相當，皆是4菜1肉。而原PO夾取的是左邊的便當，被收取105元，同事的則是120元。這也讓他不解詢問，「想請問大家，兩個便當差15元是差在顏質上嗎?」

有網友點出關鍵原因，說明菜色的擺放位置是影響價錢的一大主因。(圖擷取自ptt)

貼文發出後，不少內行人分析關鍵主因，直指菜色擺放位置有很大的學問，「右邊上排菜已切齊上蓋，左邊無，視覺上右邊夾的多」、「右邊看起來比較滿，可能是肉跟番茄蛋的顏色相近讓視覺感較多」、「擺法真的有差+1，曾有過同菜色不同擺法差20元」、「深淺度來看，右邊120，而且紮實。」

(中時新聞網)