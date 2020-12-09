台北河堤遇眼鏡蛇！養蛇達人嘆：亂丟垃圾引老鼠

許多人看到蛇類都會表現害怕，深怕遭受攻擊或咬傷。YouTuber「Walking Wild 史考特」與養蛇高手Sam分享許多關於蛇的知識，說明毒蛇的毒液最主要是用於獵食，應避免過於髒亂的環境導致老鼠的出現，即可大幅降低遇到蛇的機會。

台灣六大毒蛇分別為，赤尾青竹絲、龜殼花、鎖鏈蛇、百步蛇，雨傘節，眼鏡蛇。這六種毒蛇在使用毒液方面各有不同，較常見為溶血毒、神經毒、細胞毒。最常見的溶血毒會使血液凝固成血塊導致阻塞血管，一名科學家將毒液作為實驗，加入血液後，被破壞的血液隨後凝固成塊狀。

中華眼鏡蛇為神經毒使用者之一，Sam說明神經毒是將蛇毒蛋白附著細胞上，使的訊息無法傳遞，當到達橫膈膜時，會造成病人呼吸衰竭而死。

也提及台灣有許多蛇類都會透過拍打尾巴表示警戒，並對威脅做出攻擊。若是在野外遇到，找個安全的地方繞過去是較為適合的做法。

影片也引起眾多回應，許多喜愛蛇的網友表示，「喜歡蛇蛇！每次路上遇到真的都馬上溜走很難觀察QQ」、「無毒寵物蛇咬到還是有感染風險」。也有網友表示「所有的毒蛇都是小蛇比大蛇危險，因為毒性相同，但是速度快很多，加上無知輕視的人們逗弄，被咬傷中毒機率大增。人蛇不必衝突，尊重避開即可。」

(中時新聞網)