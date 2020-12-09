行政院長蘇貞昌今天主持「行政院離島建設指導委員會」時表示，他非常重視離島建設發展，無論在交通、醫療、生活等各方面會盡可能給予最大支持。台灣因防疫有成，讓世界看見台灣是安全的地方，此時更要好好發展。每個離島均有其特色，為了讓特色永流傳，政府不僅要協助地方解決問題，中央地方更要通力合作，讓台灣大發展。

針對交通部「離島地區與本島間之交通船舶規劃與建置情形」報告，蘇揆表示，穩定的公共運輸關乎離島民行、民生所需，更是觀光產業發展的關鍵。離島交通除了要注重行的方便，也要注重行的安全，他上任至今，陸續核定新台馬輪、新台澎輪，以及東港–小琉球航線客船的購建計畫，以汰換船齡逾30年的船舶。

蘇揆也請交通部與地方政府就相關計畫全力推動，新船完工前，交通部應落實既有船舶維護與檢查，以船舶航行安全為優先，保障離島民眾「行的權益」。新造船舶無論是自建或購買，須緊盯期程及掌握環節，務求如期如質完成；離島交通運輸費用也應全面盤點、整體考量，全國一體解決。

有關「第五期（2019-2022年）離島綜合建設實施方案辦理情形」，針對執行率部分，蘇揆請各部會積極與相關地方政府共同找出問題、排除障礙，並請國發會落實管考，提升執行效率；也請各地方政府就在地需求務實規劃、加速推動。

有關偏鄉醫療議題，蘇揆表示他在去年11月14日核定「優化偏鄉醫療精進計畫」，提供獎勵，鼓勵退休公職醫事人員回任偏鄉醫院，使離島不一定全需後送。對於後送資源，蘇揆也感謝國防部與民船的協助，同時責成海洋委員會協助離島居民。

蘇揆表示，他從台灣尾做到台灣頭，在基層待很久，很清楚地方的困難。地方人力、執行資源有窒礙難行之處，離島地區建設雖有離島建設基金，但各部會針對離島地區發展需求，應儘可能編列公務預算因應，不應全由基金因應，才能讓離島建設大大發展。中央除了經費補助外，在計畫或執行面上會儘量協助地方。像是由中央協助解決屏東交通及小琉球觀光問題，又或者解決澎湖用水的問題。

蘇揆強調，疫情衝擊全世界，台灣因防疫有成，讓世界看見我國是個安全的地方，此時更要把握機會好好發展。各離島無論是在地理、歷史、生活等均各有特色，我們更要珍惜臺灣觀光資源。中央政府要協助地方解決問題，讓特色永流傳。我們是一個國家、一個團隊，中央地方通力合作，讓計畫早日貫徹，讓台灣大發展。

(中時 )