紀實短片《小兒子膠囊時光》由夢田文創執行長蘇麗媚監製，沈可尚執導，9日舉辦媒體分享會，公視代總經理徐秋華以及紀錄片傳主小野、吳定謙、劉軒、朱平等連袂出席。短片以恬淡平實的短篇幅素描，幾位名人父親與孩子相處的點滴時光與深情對話也難得呈現鏡前。

沈可尚認為，創作時最難的是選擇能拍攝的父子檔，「因為需要兩人都同意被拍攝」；且自己的父親是傳統型，因此兩人少有情感交流對話，也覺得父、子間太難有獨處的行為。因此拍攝《小兒子膠囊時光》特別創造六對父親與孩子獨處場合，沈可尚說「看他們談心講話」，令他直說「好生羨慕」。

該片拍攝吳念真在家中挖出30年前的V8影帶，眾人看了大笑，吳定謙幼時換衣被拍攝、懊惱著大哭的糗事。吳念真悠悠地說「我們可以共同回憶曾經的時光」，認為當年刻意的拍攝，才有如今一家人在客廳泛淚回顧生活點滴的片刻。看見父親年輕的身影，吳定謙說「我感覺好像看見現在的我」。吳念真也問，不曉得有沒有很多爸爸，在孩子出生前「你已經準備好要當爸爸？」，認為自己一直以來都是用「不管遇到什麼事，我們就一起成長」態度，來跟兒子相處。

作家小野則被兒子、導演李中帶到海邊放風箏，李中對父親說「你喜歡講得自己很英勇，我小時候以為你是武術高手」，但父親跆拳道根本沒說的那麼厲害。小野從小被父親管到20多歲「連談戀愛都要管」，也因此期望兒子是個「獨立的男人」，他說「走得越遠越好，因為那個世界是你的」；但兒子負笈海外，小野還是滿滿心意地寄了許多翻譯書、經典電影帶子過去，李中卻在片中笑著坦承「那些《羅馬假期》到今天我都沒打開看過」。

會中，小野說自己的父親是很囉嗦的，他形容「我父親一天跟我的對話，大概就是吳念真這幾十年來跟定謙的對話這麼多」，自己複製了父親的性格，來對待李中。小野原以為孩子成家後，自己可以卸下責任，享受自由生活，還笑說自己打造一個像船的工作室，但最後「裡面留了四個位子，要讓孫子在那邊寫功課」。李中跟著侯孝賢拍《聶隱娘》，一次小野對侯導開玩笑說「我把孩子交出去、跟你工作，他把孩子留給我們」。

此外，螢光幕前娛樂大眾的曾國城對兒子曾元德充滿期待，說「他是個人才」，不希望兒子做事３分鐘熱度，因此常對兒子講道理，管教毫不放鬆；讓曾元德認為有時跟父親講話「很像在談判」，卻不敢對「虎爸」曾國城明講。

而「茄子蛋」樂團主唱黃奇斌回故鄉宜蘭，深夜與父親邊下棋邊泡茶。「阿斌」敞心問父親「阿公過世，當時的心情」；也思考，萬一父親生病離開自己可能沒辦法承受「喪父之痛」，「斌爸」則對兒子當年撫著阿公棺木痛哭，反思自己「為何我沒這麼做？」記憶深刻。阿斌透露，認真覺得父親給他一個很好的父親榜樣，笑說「我上年紀可能也會是一樣個性的老男人」。

劉軒則帶著一對兒女則是到野外搭帳棚的露營初體驗，少了媽媽在一旁，過程中充滿摸索與未知，也回顧父親劉墉常將工作「放在極度神聖的首位」，也分享說自己「我沒有辦法，跟家人一起成長，跟家人相處少一天是一天」，跟著孩子一起學習也不錯，成為孩子眼中那個「充滿愛的爸爸」。企業家朱平片中跟居住美國的女兒Brandy及孫女視訊通話，分享到因為創業、非常忙碌的關係，因此特別重視創造家人間的共同回憶，從兒時相處的遊戲時光，與女兒聊起現在角色的心境。進而回憶起女兒當年跟他出櫃的經過，至今回想當時非常的震驚，但他仍只想對女兒說「爸爸依然愛你」。

《小兒子膠囊時光》將於12月12日起為期三週，每週六下午2點半於公視首播；當週下午3點半於Vidol上架首播。後續也將在LINE TV、KKTV、My KIDS TV、MOD 紀實199、myVideo、遠傳friDay影音等平台上架。

(中時 )