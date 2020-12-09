環境教育的推動需要結合在地的力量，台中市「EIET生態遊戲解說營」執行長鄭清海自小學老師退休後，深感台灣土地的美好逐漸被破壞流失，因緣際會從社區解說員的小型團隊開始，到如今最多可動員200位志工的規模。

他們已走過台灣18個縣市、舉辦超過600場活動，過去聚焦以河海為主題的環境教育，直到達德能源主動尋求合作，與團隊彼此激盪，將海洋環境教育結合風能教育，目前來自各行各業的夥伴，已累積超過三百個教案。

鄭清海特別感謝達德提供專業知識與經費協助，未來團隊與環境教育中心已規劃超過200場次的風能和生態相關活動，更將把環教活動送到偏鄉。

環保團體「台灣再生能源推動聯盟」理事長高茹萍表示，從德國推動再生能源的經驗中，除了政府的支持、能源效率的提升，最重要的是社會共識是否高度支持，而能源教育有助於提升社會共識，她也期許環教志工成為台灣重要的綠能導師，讓更多鄉親和下一代了解再生能源。

曾經長期在環團工作，一直關注氣候變遷議題的現任立委洪申翰表示，能源轉型推動多年，可說進入收割期，而轉型的果實應該屬於台灣社會、也讓台灣社會能夠共同參與。

洪申翰又說，近日國際間主要國家紛紛推出2050年達到碳中和的目標，是以台灣的能源轉型不會止於2025，更會往2050一路成長。台灣將需要更大量、更多元的再生能源，而讓再生能源跟台灣社會緊密結合的關鍵，即在於透過環境教育和能源教育捲動更大的社會力量、促成改變。

洪申翰強調，見到環教中心有這麼多關心環境教育的在地夥伴很令人感動，希望未來有更多環教中心跟在地的正向力量結合。

(中時 )