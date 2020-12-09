賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

國民黨立委賴士葆今晚在臉書發文示警，日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），隱含著在為核食進口帶風向和鋪路，台灣人真可憐，要進國際組織就要吃有毒食品；縣市政府自治條例定萊劑零檢出是為了保護人民健康，但中央政府講護食安，卻粗暴輾壓，未來以立法院通過法律，徹底否決縣市政府地方自治，請問蘇貞昌的民意在哪裡？憑什麼否決地方自治條例？

賴士葆說， BTA、FTA、CPTPP，我們聽夠久、夠多了，至今沒個影，唯一確定的是萊豬進口。官員前一陣子用BTA來唬人，還沒有談判就自動獻上萊豬，對美國屈膝卑躬到唾面自乾的地步，連萊劑都不敢標示，因為美國人說這樣是歧視，會帶來貿易障礙。現在拜登說暫不與他國簽訂貿易協議，蔡英文說繼續爭取合作；蔡政府一片赤誠效忠美國進口萊豬，我們的經貿利益呢？

他示警說，現在蘇貞昌又拿CPTPP來威嚇老百姓，說不准萊豬進口就不能進 CPTPP。這個日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定，也隱含著在為核食進口帶風向和鋪路，台灣人真可憐，要進國際組織就要吃有毒食品。蔡英文說美豬、美牛是讓台灣能重返國際經貿舞台的關鍵，官員不斷提到要進入國際社會，要符合國際的想法來做為進口萊豬的論述。

賴士葆指出，台灣真的很在乎國際社會的觀感和評價嗎？前幾天公布的2021氣候變遷評比，台灣排名非常差，第57名是全球倒數第5，在溫室氣體排放排名倒數第3。政府在碳排放的承諾都是遠遠落後國際許多。

他說，氣候和碳排放是國際主流國家極為重視的議題，政府沒有提積極回應的改善計劃，反倒是因為要實踐民進黨的非核家園的黨綱，不顧700 多萬票公投民意要以核養綠，蔡政府繼續非核家園政策，違反國際潮流，蓋更多的火力發電造成空污，讓肺癌變成新國病。

賴士葆強調，縣市政府自治條例定萊劑零檢出是為著保護人民的健康，但是中央政府嘴巴講保護食安，卻粗暴的輾壓地方自治法的規定，未來以立法院通過的法律進行，徹底否決縣市政府的地方自治，這樣的結果就要打憲政官司，會帶來天下大亂。地方政府是基於民意，本於職權的決定，請問蘇貞昌的民意在哪裡？憑什麼可以否決地方自治條例的規定？

(中時 )