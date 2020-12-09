行政院長蘇貞昌力推萊豬，日本核食也傳將於明年3月叩關，駐日代表謝長廷則稱，開放核食與加入CPTPP有關，台灣應該考慮。國民黨台北市議員羅智強對此不滿表示，大家站出來，一起反「白吃」。

羅智強今天在臉書貼文表示，蘇貞昌要大家「白吃」萊豬，謝長廷要大家「白吃」核食，大家站出來，一起反「白吃」。

「我+1」粉專在臉書貼文表示，蘇貞昌狂推萊豬，一副吃萊豬就可以和美國簽BTA、FTA的樣子，結果被美國總統當選人拜登打臉，拜登說不和其他國家簽貿易協定，原來台灣人民都變「白吃」萊豬。

粉專接著表示，謝長廷有樣學樣，也一副吃了核食就可以加入CPTPP的樣子，那可以請謝長廷先要日本承諾，只要台灣開放核食，就會讓台灣加入CPTPP嗎？否則以謝長廷過去說退出政壇，卻爽當駐日代表的信用紀錄，聽他的話，台灣人民「白吃」萊豬之後，下一步保證就是「白吃」核食。蘇貞昌要大家白吃萊豬、謝長廷要大家白吃核食，是把台灣人民當餿水桶嗎？

網友表示，「兩位的政治理念、作法真是旗鼓相當，不分上下！」、「你們2個吃多少……我陪你們多吃雙倍~好嗎？2位很大的官。」「+1，有條件也不要。」還有人酸說，「要體諒美國，將心比心好嗎！人家國家有自己國家的問題。突然發現，進口毒豬送精美包裝，感謝政府感謝黨。」

蘇貞昌要大家「白吃」萊豬 謝長廷要大家「白吃」核食 大家站出來，一起反「白吃」 https://www.facebook.com/105311780955707/posts/231401215013429/?d=n 由羅智強發佈於 2020年12月8日 星期二

(中時新聞網)