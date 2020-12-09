去年10月底成功登錄創櫃板（7576）的台中「丰丹嚴選本舖」，日前再以明星商品「沁藏冰糕」一舉摘下「台灣百大伴手禮」、「台中巿十大伴手禮首獎」及「網路人氣獎」等3項桂冠！為了回饋消費者，丰丹創立以來首度祭出限時優惠價，即日起至12月底，全館全系列商品一律85折，可以明年1月再提貨，提前布局搶攻農曆春節的送禮商機。

丰丹嚴選本舖不只是「台中十大伴手禮」的常勝軍，還紅到國外去，目前已進駐台中烏日高鐵站、昇恆昌據點；明年規劃進駐新光台北南西店、新光台中店設櫃；甚至紅到登上澳門新八佰伴百貨暢銷熱點，糕餅賣到香港、中國大陸、美國、加拿大及英國等地。

由陳蓓梅、陳蓓琴姊妹倆於2013年12月、在台中市大業路創設的「丰丹嚴選本舖」，創業至今僅有7年，卻已是許多知名科技大廠年節送禮的口袋名單，還多次被台中巿政府評選代表台中到海外參展，並選做饋贈外國佳賓的台灣名產，在台中糕餅業界迅速竄紅。

「原物料是產品的核心，在挑選原物料的時候，價格是最後的考量」，陳蓓梅、陳蓓琴姊妹倆異口同聲這麼說。

正因為堅持品質、捨得用好料，讓丰丹在食品競賽中屢獲大獎，例如2018年以南棗核桃糕榮獲「台中十大伴手禮首獎」；2016年即榮獲「台灣金餅獎金鑽獎」的「沁藏冰糕」，今年一口氣摘下台灣百大伴手禮、台中巿十大伴手禮首獎及網路人氣獎等3項桂冠。

陳蓓琴說，「沁藏冰糕」嚴選埔里大坪頂的百香果，每顆冰糕都蘊藏1整顆新鮮的百香果籽，再佐以研磨到極為細緻的綠豆皇，不但入口即化，還帶有濃濃的百香果香甜味。

擁有中興大學食品科學暨生物技術研究所碩士學歷的陳蓓琴強調，丰丹對原物料的堅持，從創業以來始終如一。就像丰丹糖果的特色，就是使用甜度只有蔗糖38％的海藻糖，以及嚴選堅果類產品，例如杏仁果用的是Nonpareil等級的、夏威夷豆只用澳洲產的。

值得一提的是，在事業有成後，陳蓓梅、陳蓓琴姊妹倆常將自家產品捐贈做愛心，如2018年曾捐600顆月餅給大甲鎮瀾宮的兒童家園、每年捐贈南屯春安國小中低收入戶100盒月餅、2019年捐了1部醫療補給車給嘉義大林慈濟醫院，投入公益不遺餘力。

(工商 )