行政院長蘇貞昌。(中時資料照)

美國萊豬將於明年元旦開放，日本福島5縣市核災食品也傳將叩關，遭戲稱為「助日」代表的謝長廷日前返台時，針對此議題與政府高層討論，引發外界憂心食安風波。對此，資深媒體人謝寒冰則痛批，謝長廷回來絕對有鬼，更有兩大目的。

有立委在立院質詢時追問蘇貞昌，陳時中與吳釗燮和謝長廷談過日本核食，沒向你報告？蘇貞昌則是表示，沒有報告，因為政院現在就是沒在談日本核食，他也強調沒有急著開放。

對此，謝寒冰在政論節目《新聞大白話》中痛批，謝長廷回來絕對有鬼，因為回來台灣先隔離14天，回去也隔離14天，算一算只在台灣待兩天，請問他到底幹什麼？就只是跟蔡英文、吳釗燮等人會面，難道忘了有電話這項工具嗎？其實他很明顯要做一件事，「就是要做給蘇貞昌看」。

另外，謝寒冰分析後認為，謝長廷返台卻沒見蘇貞昌，就是代表「蘇貞昌真的做不久」，因為他對行政院長的職位有野心，先回來佈局，討論何時能夠適時開放核食。

(中時新聞網)