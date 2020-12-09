立法院交通委員會與交通部長林佳龍9日下午考察和美大橋、美港公路高架化等。林佳龍承諾全力支持，縣長王惠美感謝交通部上週正式核定補助彰濱銜接西濱快速公路橋下道路工程8800萬元，縣府將以最快速度發包與施工，並建請儘速核定和美大橋彰化路段經費12.3億元。

林佳龍表示，和美大橋橫跨台中市、彰化縣，彰化部分由公路總局來協助，去年補助3750萬元，未來會再納入公路總局的計畫來推動，經費由中央補助81％，地方自籌19％。和美到鹿港的美港公路高架化，交通部會將從可行性研究、未來興建規劃等著手。

王惠美表示，和美大橋在去年就核給規劃費用3750萬，希望彰化段部分能儘速核准。而且和美大橋銜接過來就是美港公路，現況可見車流量相當大，且進出民眾常發生交通意外，如果能夠高架化，對於民眾生命安全以及和美大橋台中到彰化銜接、61快速公路和國道3號銜接都會變順暢，對地方經濟、工業區的發展會更便利。

下午考察行程第一站來先現勘「福興穀倉」，立委陳秀寶、陳素月表示，「福興穀倉」是距今近百年歷史建築，2003年登入文化資產，明年5月「福興穀倉」修復完成後的規劃利用，不僅是硬體修復，還是推廣福興鄉地方特色及促進觀光量能的好機會。

(中時 )