艋舺青山宮遶境惹民怨，更意外衍生飯店窗戶邊活春宮插曲，警方也介入調查，除了逮捕影片散布者外，還要辦這對情侶，但消息一出遭各大論壇網友罵翻，痛批警方與政府，不敢得罪宮廟，只敢拿小情侶開刀。

艋舺青山王遶境廟會最後一天，祭典活動更加熱鬧，卻有情侶開房間後，拉開窗簾在窗戶邊上演活春宮，被信徒目擊拍下影片，瘋傳網路，也驚動警方介入調查，除了將傳喚散佈影片網友外，更要求飯店提供住客名單，以便逮捕情侶。

但消息傳出後，卻引發網友排山倒海的罵聲，主流論壇PTT與Dcard網友質疑警方與政府雙重標準，紛紛開罵：「宮廟被檢舉幾百次了，一點事都沒有」、「抓情侶不如先抓那些擾亂秩序的8+9」、「情侶房間打炮礙到誰？怎不抓吵死人的信徒」、「一個人看叫偷窺，很多人看變成妨礙風化」、「人家在裡面射炮，你卻在外面射炮 ..還射到別人家裡面」、「繞境製造噪音還炸民宅的不罰卻罰情侶，我們法規到底怎麼了」、「果然政治人物跟警察都不敢辦宮廟啦，只好抓小情侶祭旗」、「不敢得罪當地宗教勢力就直接說，少拿無辜的情侶出來擋槍，連小小的8+9都不敢辦」。「宅神」朱學恒也在臉書酸「房間打炮：警方將調閱資料，依法偵辦；路邊放炮，燒了屋子：不知道是誰放的」。

但也有人認為警方沒錯：「8+9雖然吵，但在窗邊炒飯還不拉窗簾就是故意的吧」、「這就兩件事，沒必要混在一起說」、「事實上情侶就是違法了啊」。

青山宮遶境3天亂象叢生，重低音喇叭、歌聲響徹整夜，連新莊、板橋與土城都有居民表示聽到聲音。甚至到早上七點都還有信徒放鞭炮，進而引發火燒民宅，讓民眾忍無可忍，不僅網路上罵翻，也到青山宮Google評價洗一星負評，負評卻在隔天「神奇消失」，遭網譏「神明顯靈了」。

(中時新聞網)