無視疫情風險 印尼地方選舉如期投票 20:592020/12/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無視公衛專家警告投票恐升高疫情擴散風險，印尼當局仍如期於9日舉行地方選舉，現任總統佐科威的長子和女婿也投入選戰，各自爭取中爪哇省梭羅市長、北蘇門答臘省首府棉蘭市長的寶座。本次選舉合格選民超過1億，在24個地區、37座城市設有近30萬間投票所，周三印尼新冠肺炎死亡人數171人，創單日最高紀錄。 中科環差一次過關 半導體廠商製程技術將獲提升 日亞航破產 1.42億機票退款無望 (工商 ) #印尼 #無視 #風險 #地方選舉 #投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲本土疫情受控 即起調整為低風險國家 14:142020/12/09 生活 兩外館再傳確診 居家隔離接受治療 19:002020/12/09 生活 疫情下新常態 D＆B籲企業數位轉型 04:102020/12/09 財經焦點 台灣300大企業調查：近半數視競爭加劇為首要風險 04:102020/12/09 金融．稅務 徐國勇稱地方要處理社宅 柯文哲痛批：中央就沒力啊 15:162020/12/09 政治 社會住宅月租逾4萬惹議 柯文哲嗆徐國勇：中央沒能力 19:282020/12/09 政治 Google年度搜尋榜No.1是「他」 碾爆羅志祥、陳時中 12:022020/12/09 財經 江啟臣籲國人配合防疫 指揮中心也應多方徵詢討論 15:122020/12/09 生活 中時專欄：朱雲鵬》民主的挑戰 一波接著一波 19:432020/12/09 名家 美內戰開打？德州連告4搖擺州選舉違憲 史無前例 10:552020/12/09 國際 元月行情 東協、台股衝鋒可期 04:102020/12/09 投資理財 財經熱門新聞 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 要聞 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 房地產業：打房恐打出違約潮 - 財經要聞 - 工商時報 10年最大IPO狂潮！20兆資金將解封 陸股這時間迎來災難 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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