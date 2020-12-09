無視公衛專家警告投票恐升高疫情擴散風險，印尼當局仍如期於9日舉行地方選舉，現任總統佐科威的長子和女婿也投入選戰，各自爭取中爪哇省梭羅市長、北蘇門答臘省首府棉蘭市長的寶座。本次選舉合格選民超過1億，在24個地區、37座城市設有近30萬間投票所，周三印尼新冠肺炎死亡人數171人，創單日最高紀錄。

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