英國當局警告 過敏嚴重者不宜打輝瑞疫苗 20:592020/12/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國率全球之先，自8日起施打輝瑞與德國生技大廠BioNTech研發的新冠疫苗，但已傳出2名接種者出現不良反應，英國監管機關「藥品暨醫療產品監管署」（MHRA）為此提出警告，有嚴重過敏病史的人，不宜施打輝瑞疫苗。英國國民保建署（NHS）2名職員，在接種輝瑞疫苗後出現類過敏症狀。 染疫無症狀者傳播力少4成 在台社區流行性可能低 國光生海外流感疫苗訂單明年有望被增 新冠疫苗估年底進入二期臨床 (工商 ) #全球 #英國 #輝瑞疫苗 #過敏 #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美確診飆破1500萬 疫苗問世為抗疫帶來一線曙光 14:062020/12/09 國際 英駐台代表將離任 見證台灣30年成長歷程 13:022020/12/09 政治 拜登介紹抗疫團隊 承諾上任百日施打一億劑疫苗 05:342020/12/09 國際 疫苗強心針 REITs大復活 亞太美國優先布局 04:102020/12/09 投資理財 英開打疫苗 盼生活回歸常態 04:102020/12/09 全球財經 渣打看疫後：全球經濟2022恢復正常 18:512020/12/09 財經 FDA對疫苗存疑比不上英國開始接種 輝瑞股價漲逾4％ 09:292020/12/09 財經 《國際經濟》美國新冠確診破1500萬大關 佛奇警告：最壞情況還未到 12:162020/12/09 財經 疫苗現曙光、運價漲不停 航運族群股價掀大浪 04:102020/12/09 證券．權證 FDA證實 輝瑞疫苗安全有效 04:102020/12/09 全球財經 《國際油價》好壞消息參半 原油期貨漲跌互見 10:002020/12/09 財經 財經熱門新聞 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 房地產業：打房恐打出違約潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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