英國率全球之先，自8日起施打輝瑞與德國生技大廠BioNTech研發的新冠疫苗，但已傳出2名接種者出現不良反應，英國監管機關「藥品暨醫療產品監管署」（MHRA）為此提出警告，有嚴重過敏病史的人，不宜施打輝瑞疫苗。英國國民保建署（NHS）2名職員，在接種輝瑞疫苗後出現類過敏症狀。

染疫無症狀者傳播力少4成 在台社區流行性可能低
國光生海外流感疫苗訂單明年有望被增 新冠疫苗估年底進入二期臨床

(工商 )

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