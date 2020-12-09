英國率全球之先，自8日起施打輝瑞與德國生技大廠BioNTech研發的新冠疫苗，但已傳出2名接種者出現不良反應，英國監管機關「藥品暨醫療產品監管署」（MHRA）為此提出警告，有嚴重過敏病史的人，不宜施打輝瑞疫苗。英國國民保建署（NHS）2名職員，在接種輝瑞疫苗後出現類過敏症狀。

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