2020疫情年衝擊全球快時尚產業，除了閉店並加速電商銷售，UNIQLO逆勢操作不僅在台灣開至70家規模，且加快腳步跨入居家家用與配件市場，以涼感、發熱等功能面料，加上聯名優勢大賣寢具等家用品，推升價值最大化，且預計明年元月起全店舖銷售。

因應台灣寒冬來臨，UNIQLO預計雙12以高科技機能材質與高品質設計，推出全新LifeWear服裝、HOME居家療癒商品，其中包括千款抗溼發熱商品與三大居家明星商品；UNIQLO指出，今年以AIRism與HEATTECH正式跨足寢具系列，網路商店一上市就熱銷的「AIRism床單」與「AIRism枕頭套」速乾排汗機能，保持每日睡眠清爽，冬天睡覺流汗也不容易黏在身上著涼，而風靡日本的「HEATTECH刷毛毯」，正趕上疫後宅家追劇、戶外露營或旅行保暖使用，首度擴大至全台販售。

此外，全新聯名系列芬蘭品牌Finlayson聯名的HEATTECH毛毯更成為耶誕節禮物首選，UNIQLO表示，HEATTECH為UNIQLO與日本纖維大廠東麗（Toray）獨家合作的吸濕發熱科技，能有效的吸收人體散發的水蒸氣轉為熱能，自2003年推出後，UNIQLO HEATTECH系列全球銷量突破10億件紀錄，發熱衣在台掀起旋風，也使得台灣人每人擁有3.9件發熱衣紀錄，今年Uniqlo U系列更首次結合棉質與HEATTECH技術，推出可外穿的時尚暖神T，同時推出UNIQLO and JW ANDERSON HEATTECH毛帽等配件系列，更跨足家居領域推出HEATTECH刷毛毯，讓HEATTECH功能價值最大化，未來更不排除運用在寢具商品上。

(工商 )