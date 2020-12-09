台中市「2020台中好YA誕」，耶誕主樹「禮讚之樹」以9999朵彩結組成，浪漫亮麗。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

「2020台中好YA誕」今天晚間試燈搶先曝光，水柱隨著歡快聲光節奏錯落起舞，洋溢歡樂的聖誕氣氛。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

「2020台中好YA誕」今天晚間試燈搶先曝光，水柱隨著歡快聲光節奏錯落起舞，洋溢歡樂的聖誕氣氛。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

9999朵彩結大聖誕樹、絕美水舞燈光秀 盧秀燕：歡迎來台中打卡

台中市首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀「2020台中好YA誕」，今天晚間試燈搶先曝光，水舞隨著聲光搖曳展現歡樂浪漫氣氛。市長盧秀燕表示，每年綠柳川的耶誕燈會都讓人期待，邀請民眾、情人來賞燈、觀水舞，到9999朵彩結的大聖誕樹前打卡拍照，讓感情升溫、2021幸運一整年。

「哇！」水舞燈光秀今晚在民眾驚艷歡呼聲中搶先曝光，水柱隨著歡快聲光節奏錯落起舞，並搭配彩色射光投影生動，現場洋溢歡樂的聖誕氣氛，耶誕水舞燈光秀將於12月11日至27日登場，每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次。

盧秀燕在試點燈儀式中表示，今年台中耶誕燈會顛覆靜態燈飾印象，真是美不勝收，動感十足的水舞令人印象深刻；尤其，台中火車站前廣場佈置9999朵彩結的大型聖誕樹，歡迎情人到耶誕樹前打卡拍照，浪漫滿點讓感情升溫。

北歐設計顧問公司執行長兼策展人路威則指出，在疫情防疫期間，期盼藉由「台中好YA誕」將台中帶到全世界舞台，也將全世界帶到台中，今年活動重要主軸是展現繽紛亮麗的台中，有高科技色彩的水舞表演、在地元素石虎家族燈飾，打造繽紛、魔幻的耶誕燈會。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，今年首度在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造浪漫絕美的視覺饗宴，水舞燈光秀以環保為訴求，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規劃評估、河岸保護、動工到展演，均嚴格把關。

台中市府新聞局指出，「2020台中好YA誕」耶誕主樹「禮讚之樹」將於舊台中火車站前廣場亮相，以9999朵彩結組成，傳達面對疫情仍要團結守護的意象。今年燈飾

融入山海屯城特色，柳川景觀段（由台灣大道至民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街等。

(中時 )