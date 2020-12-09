韋禮安推出全新單曲〈請你嫁給我〉，是HBO Asia原創影集《戒指流浪記》的片頭曲，這首甜度破表的歌曲，是他在最忙錄的狀態下創作、錄製，他看完劇本後靈感大爆發，在短短的通告空檔時間就完成這首歌曲，讓劇組一聽即愛上，一次過關，並將於12/9在Hit FM首播。

韋禮安在看完劇本介紹後，決定要用大合唱的方式營造浪漫氣氛，整首歌曲完美詮釋求婚前的緊張、遲疑、猶豫，最後大聲呼喊：「請你嫁給我！」用跳動的音符描繪出情侶之間每個看似平凡的日常。在每段感情當中，往往僅需要一點巧思和衝動推波助瀾，就能點燃期待已久的粉紅泡泡，韋禮安透露：「這是我第一次以『求婚』為主題創作，刺激自己產生從沒有過的靈感，也試圖讓自己思考，在求婚當下或是婚禮現場會唱什麼歌。」直到正式進錄音室配唱時更想像自己是一個準備要去求婚的人，以丟直球、愛心大噴發的方式，唱出劇中角色的腦內求婚小劇場。

他近來忙著籌備12/19、12/20於台北流行音樂中心舉辦的「而立之後」演唱會，偏偏這陣子工作滿檔，加上近期天氣變化劇烈，讓處於高壓狀態的他病倒，一度發起高燒，眼看演唱會在即，他緊張地馬上就醫，公司也下達「居家休息令」，一方面要他好好在家休息、盡快復原，另一方面也擔心他萬一傳染給其他工作人員影響演唱會進度，因此所有需要他參與的會議一律採用視訊模式進行，為了演唱會的完美演出十分謹慎。

而日前他在粉絲專頁上公布演唱會周邊商品，可愛又實用的品項，包含T恤、音樂盒、探險包、吉他彈片(PICK)、筆記本、專屬貼紙等，尤其他親手設計的新版「韋鳥圖」透過公布周邊商品首度曝光，造成歌迷瘋狂預購，讓韋禮安大呼感動，在粉絲頁上再次打趣說：「是時候用錢錢懲罰我了。」

即將在下周開唱的韋禮安，經過好好休息，身體已康復。（耀聲音樂提供）

韋禮安為戲創作浪漫求婚主打歌〈請你嫁給我〉為整部影集增添浪漫氣氛。（耀聲音樂提供）

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