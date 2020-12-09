桃園市政府搶客，在觀光局冬季團體旅遊補助及春節疏運孝親專案外，再加碼推出旅遊補助三支箭：「桃園魅力金三角旅遊計畫」、「作伙來桃園-團體旅遊補助」及「桃園住宿孝親優惠」等3個旅遊優惠方案，總計投入1650萬，從12月24日一路延續到明年3月1日，其中限量2萬名的魅力金三角免費一日遊，只要住一晚就能機場、青埔和桃園一次滿足，還能和孝親專案加乘使用，優惠更多元。

觀旅局長楊勝評指出，「桃園魅力金三角旅遊計畫」從12月24日起跑至明年3月1日止，推出2萬個價值500元的免費一日遊方案，活動期間入住桃園旅宿業的旅客皆可報名參加，一日遊景點涵蓋機場、青埔商圈及特色景點（如經典小鎮、觀光工廠、休閒農場等）。

一日遊將安排合法安全的遊覽車接駁、專業親切的導覽人員服務，遊客可體驗機場偽出國購買免稅商品、感受桃園特色景點，更可以優惠價加購Xpark門票，保證入園，一覽全台第一座都會型水生公園的魅力。

至於團體旅遊，則配合交通部觀光局「冬季平日團體旅遊補助」加碼條件，針對旅行社推出「作伙來桃園-團體旅遊補助」，只要10人以上團體入住桃園，並參訪桃園景點、觀光工廠或休閒農場等至少1處，每團可獲得1萬元補助，預計將補助500團，但優惠不得跟中央重疊，因此前15團申請中央每團2萬、第16至25團申請桃園市加碼的每團1萬元。

至於觀光局2月8日至14日的春節孝親專案，桃園市政府也擴大加碼到完整的2月份，在明年2月1日至2月28日推出「桃園住宿孝親優惠」，將補助5家旅行社、每家30萬元，由旅行社業者和桃園市30家以上旅宿合作推出專屬孝親專案，目標600間房，且旅客也可參加「桃園魅力金三角旅遊計畫」免費遊程，詳細玩樂內容預計12月底公布，歡迎遊客明年春節招待爸媽到桃園走春賞景吃美食。

副市長李憲明表示，今年疫情以來各單位都致力防疫，忙碌超過半年，幾乎已成常態，近來境外移入個案增加，仍要做好防疫，直言各縣市政府都在振興，台北砸2億救觀光，桃園若是一毛不花對不起市民和業者，希望大家廣為宣傳，來桃園安心旅遊。

(中時 )