《美聯社》報導，伊朗總統羅哈尼9日指控，美國對伊朗實施的經濟制裁導致德黑蘭很難自國外購買藥品與衛生用品，特別是遏制中東地區新冠肺炎的COVID-19疫苗。雖然，華府堅稱藥品與人道相關物品，完全不受經濟制裁的影響，卻被反譏制裁只會讓各國不願與伊朗貿易，根本「美國人不講武德」。

伊朗通訊社(IRNA)引述羅哈尼的言論，「我們的民眾應該知道，只要談到我們計畫採取的行動時，不論是進口任何藥品、疫苗、防疫設備，我們都該咒罵川普上百次」。

半島電視台報導伊朗COVID-19患者，每4分鐘就有1名確診病例死亡。

他強調，從其他國家購買藥品，這樣簡單的交易也因制裁變得極為困難，給付貨款需要數週時間，導致賣家興致缺缺；不過，政府仍努力自國外購買疫苗，期盼能盡快用於高危險群身上。

自2018年川普片面撤出伊朗與強權簽署的核協議，華府便對伊朗金融業、石油與天然氣等施以嚴峻的制裁。儘管美國堅稱藥品與人道商品絕不受影響；但在德黑蘭貿易頭上的緊箍咒，往往讓世界上許多銀行與企業害怕遭華府報復性措施，而不願與伊朗作生意。

甚至，伊朗金融體系與國際銀行系統的聯繫也遭切斷，孤立的德黑蘭眾銀行因此難以流動資金。然而，伊朗目前新冠肺炎確診案例已於100萬；其中更有逾5萬人死亡。美國強調的「藥品與人道商品不受影響」變成「滿嘴幹話」，更讓人譏笑「美國人不講武德」。

此情此景更因德黑蘭不願實施封城令，而讓疫情難以控制。美國近年來的制裁已造成伊朗貨幣嚴重貶值，基本物價膨脹快速，許多伊朗人的辛苦積蓄在一夕之間遭到抹殺。當局憂心，再實施封城令只會讓已嚴峻的經濟危機，成為人民鋌而走險甚至威脅政權穩定的「奪魂劍」。

(中時新聞網)