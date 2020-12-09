媒體公布10大政治領袖民調排行，國民黨籍新北市長侯友宜穩坐第一，立委蔣萬安排名第三，前新北市長朱立倫排名第五。國民黨台北市議員徐巧芯指出，侯友宜、蔣萬安、朱立倫3人如果能夠攜手合作，國民黨將變強。

《ETtoday新聞雲》根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」等進行民調，侯友宜被看好度第一，鄭文燦排名第二，蔣萬安排名第三，副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁及交通部長林佳龍。而五項評比中，新北市長侯友宜勇奪個人魅力、個人操守以及領導能力三項冠軍；前新北市長朱立倫則在國際視野及財經專業奪得第一。

徐巧芯《雲端最前線》節目中表示，馬英九8年任內，在財經和國際這兩項，國民黨很主要的選民是白領階級、中小企業和上班族，他們最關心國際視野、台灣經濟狀況，不一定是投藍投綠；這塊原本是國民黨執政的強項，但隨著時間流逝，這些人反而去投給民進黨的蔡英文。徐巧芯直指，這些人不要去看他們的藍綠，而要去看他們關心的議題，這些議題，朱立倫是最強的，也是他的優勢。

徐巧芯認為，侯友宜、蔣萬安、朱立倫分別有特點。侯友宜現在最受歡迎、最受大家矚目，被視為國民黨下一顆星星，而且是總統級；市長級是蔣萬安；而在論述議題，而且可以找到國民黨傳統菁英、白領階級選民，並把他們拉回來的人是朱立倫。未來這3個人如果能夠合作，國民黨會變強，也對未來的兩場選舉，注入強心針；反之3人若不合而不願互相幫助，在這種分裂的情況下，民進黨或許會再漁翁得利。

徐巧芯認為，從這次政治人物的民調排行，看出一個關鍵，國民黨支持者也有做這個民調，他們最後選出可以上排行榜的3個人，都不是傳統深藍或是親中派。所以經過2020選舉之後，藍營的選民包括正藍軍這一群人，也開始意識到，國民黨要再贏大選，不是只在同溫層喊得很高興、造勢人數很多，更最重要的是中間選民怎麼想，這對國民黨是很重要的關鍵，就是國民黨內的支持者開始跟上世代的潮流，往中間去靠攏。以前是分開的，兩邊拉都拉不起來，反而自己被拉成兩半；藍營選民往中間去靠攏，這樣的流向，對國民黨未來的選舉非常利多。

(中時新聞網)