民進黨立委趙天麟等人提案單。（摘自鄭照新臉書）

民進黨立委羅致政等人提案單。（摘自鄭照新臉書）

國民黨主席江啟臣11月呼籲應設法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但他昨以推展不力等因素，提案凍結外交相關預算1500萬元，遭民進黨批評「雙面人」、「擋預算」。國民黨今晚在臉書粉專發文，以綠委羅致政、趙天麟去年曾提案要凍結 CPTPP預算，酸嗆「民進黨鬧分裂！一面罵在野黨扯後腿，一面提案凍預算！」

國民黨說，外交部108年、109年各編列1500萬元希望推動台灣加入 CPTPP，總計3000萬元。如今國民黨要求交代清楚3000萬如何花用，外交部回應3000萬已達成「讓各會員國知道中華民國很想加入」的目標。

國民黨酸說，爽花3000萬預算，只是讓CPTPP會員國知道我們想加入？虛擲人民血汗錢的執行成效讓民進黨自己的委員都看不下去。

國民黨指出，去年包含羅致政、趙天麟都提案要求凍結，並直指該預算「實績尚無明顯」，在在證明外交部成效不彰，浪費公帑！民進黨一面罵在野黨扯後腿，一面又提案凍結預算，難道這些立委也是「扯後腿」、「與台灣為敵」嗎？還是民進黨宣示蔡英文總統已經跛腳，民進黨立委已經失控？

(中時 )