鄭文燦收到台中送的釣竿笑說小時候最愛看日漫《天才小釣手》。(蔡依珍攝)

疫後國旅大爆發，觀光工廠谷底反彈成觀光新亮點，業者評估2年內疫情仍難根除，城市間交流成立基，台中產業故事館發展協會9日率團和桃園觀光工廠促進會簽訂合作備忘錄，將透過互惠聯合行銷，桃園市長鄭文燦也推出「魅力旅遊金三角」，邀民眾一探台灣的隱形冠軍。

台中市產業故事館發展協會理事長吳德利表示，上半年受到疫情衝擊，觀光工廠和產業文化館的業績僅剩3成，所幸台灣疫情控制得宜，暑假國旅大爆發，填補營收達8成，業者普遍推估未來2年國境仍難大開，將希望寄託在城市旅遊。

吳德利指出，桃園有31家觀光工廠與產業文化館，數量冠全國，台中則串聯33家觀光工廠、故事館與文化館，希望透過2市結盟產生群聚效應，讓地方政府看到民間的努力，拓展到縣市政府間的合作，他不諱言冬季疫情再度升溫，加上政府防疫措施加嚴，讓遊客卻步，也希望透過交流學習經營和行銷手法，一起面對觀光工廠的立基點和困難點。

見證締約的鄭文燦表示，疫後旅遊赴觀光工廠比例升高，讚觀光工廠內的文化體驗不斷升級，且橫跨食品、生技、文具、美妝等產業，市府除祭出敬老卡優惠、校外教學教案，也推出「魅力金三角旅遊計畫」，把觀光工廠納入旅遊關鍵一角，和機場、青埔並列，只要來桃園住一晚就能免費金三角一日遊，限量2萬名24日起開跑。

桃園目前有31家合法的觀光工廠與產業文化館，橫跨糕餅、甜點、生技、文具、美妝、音樂、金屬工藝等等，其中３家為「國際亮點」觀光工廠，還有３家獲得環境教育場所認證，不僅讓民眾了解在地產業文化，也創造許多觀光產值；台中有33家觀光工廠、故事館與文化館，強調「在地人文」、「產業創新」、「深度旅遊」與「文化創意」的發展主軸，彙整各方資源，共同推動台中產業文化與觀光發展，未來２市將推出聯合行銷，串聯更多觀光工廠與產業故事館，讓兩市的遊客互訪更有利。

(中時 )