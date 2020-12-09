駐日代表謝長廷近日返台述職，他表示，有關日本福島食品進口，若中國大陸比台灣早開放，會讓支持我們的日本政治家很沒面子。不過，根據一份最新網路民調顯示，有5成的網友認為，即便符合國際標準，也不能開放進口；但若真的開放核食進口，有超過5成網友表示一定不會購買。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

網路平台《YAHOO》以「如果日本東北食品（核食）符合國際標準，可以開放進口嗎？」為題進行網路投票，投票時間為9日至14日，截至晚間9點，已有逾5000名網友參與投票，結果顯示，認為一定可以的網友有25.2%，認為應該可以的有12.4%，認為應該不可以的有9.4%，而認為一定不可以則有49.5%，另外有3.5%網友未表示意見。

對於開放日本核食，台灣是否可以換取到CPTPP等國際貿易利益的部分，有2.4%網友認為一定可以，有2639%網友認為應該可以，認為應該不可以的有16.4%，覺得一定不可以的則有47.8%，另外有6.5%網友沒表示明確意見。

不過，被問到如果日本核食符合國際標準且進口台灣，是否會購買？表示一定會的網友有3.6%，應該會的網友有26.3%，應該不會的有10.9%，表示一定不會的網友則有55.2%，另外有4%網友沒表示明確意見。

(中時新聞網)