美國宣布制裁14名中國大陸副國級領導人，引發北京憤怒。全國人大常委會9日稱，對美方以香港事務為藉口，粗暴干涉中國內政表示強烈譴責。中方將對提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。

新華社報導，全國人大常委會發言人表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎。全國人大授權香港特別行政區依照「基本法」規定實行「一國兩制」、「港人治港」及高度自治。

全國人大常委會依據中華人民共和國憲法、香港基本法，制定港區國安法，是為了維護中國主權、安全和發展利益，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，保障香港長治久安和長期繁榮穩定、確保「一國兩制」行穩致遠。中方堅決反對任何外國和境外勢力，以任何方式干涉香港事務，將一如既往依法處理香港事務。中國法律的尊嚴不容侵犯。

發言人強調，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員，中方有關部門將對其實施對等制裁。

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