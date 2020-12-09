有些女生天生命格好，不僅一出生不愁吃穿，求學、求職的道路上，也走得很順遂，婚後生活更是過得非常幸福，甚至還有機會嫁入豪門，注定一生不缺錢，這種又被稱作「鳳凰命」，《搜狐》分享3個擁有「鳳凰命」的星座女。

1.金牛座

金牛座為人低調，做事腳踏實地，因此非常值得信賴，天生擁有富貴命，心地善良的她們，也非常懂得如何哄人，說出來的話並非甜言蜜語，而是發自內心的真心話，與父母關係融洽也很孝順，因此在家非常得寵，婚後也能夠得到丈夫疼愛。

與金牛座的女生相處，會感覺非常安心又踏實，她們也不會有心眼卻猜忌他人，處事態度非常有智慧，不僅聰明伶俐，而且腦筋也轉得很快，儘管脾氣有時較火爆，但實際上，她們是有自己的一套原則。

外表雖然並不出眾，但金牛座女生的命格，與其他星座相比較好，從小就很有優越感的她們，生長的家庭相當健全，總是被當公主呵護，而婚後的生活，也是好運連連，負責相夫教子，還有幫夫運，因此一生注定不缺錢，過著宛如富婆的生活。

2.雙魚座

雙魚座的人從小到大不愁吃穿，是個浪漫又愛幻想的星座，在不缺物質的環境下，也使雙魚座的女生很看重愛情，由於她們不僅聰明且精明能幹，再加上人緣好，因此許多人對她們寵愛有加，天性浪漫的她們，總能想出一堆鬼點子，相處起來經常會感受到驚喜，生活也因此變得有趣。

而雙魚座的女生個性樂觀又大方，善解人意的她們，與人相處都非常和諧，天生就有富貴命，能夠靠著自己的努力，成就不凡的人生，結婚以後還是一位賢內助，不僅將家務打理妥當，還能成為丈夫事業上的助手，娶到她們宛如娶到了福星。

3.天秤座

天秤座為人大肚、包容性強，個性還有點大剌剌，外表雖然看起來有時會少根筋，但實際上，她們的心思非常細膩，不僅善解人意，且溫柔又體貼，因此一直都不缺朋友，走到哪都有好人緣，吸引異性與同性的關注，也經常會遇到貴人相助，因此時常能迎來好運。

而天秤座的女生外表溫柔，內心卻非常堅強，總是希望能把事情做到最好，也不會安於現狀，一直朝著目標前進，婚前受到父母寵愛，而婚後還有丈夫疼愛，一生中都不缺少關愛，天生擁有鳳凰命，甚至還有機會嫁入豪門，而她們選擇的另一半，通常實力強會賺錢，也很會照顧妻子，婚後的生活完全不用操心家事，過得非常幸福。

(中時新聞網)