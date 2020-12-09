今又2架共機進入我西南空域 21:222020/12/09 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運8遠干機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 賴比瑞亞籍油輪失火8人上岸隔離 川普臨去秋波 不在計畫內 (中時 ) #防空 #空軍 #西南 #廣播 #驅離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貴陽大數據 城郊隱藏一座世外桃源 04:092020/12/08 產業財經 打算逢低買進的投資人，值得關注的企業類型 08:312020/12/09 財經 阿妹來了 2021台東跨年演唱會交通疏運看這邊 19:312020/12/09 生活 旅遊淡季 宜蘭離島推優惠 04:102020/12/09 地方新聞 兩岸曾瀕臨開戰 張榮恭爆料：美國原要大規模撤僑 12:332020/12/09 政治 4萬不嫌貴 住明倫3房要抽籤 04:102020/12/09 地方新聞 又見英法聯軍 兩國明年攪和亞太 04:102020/12/09 焦點新聞 千如電機 力拚十年百億、基業長青 04:102020/12/09 產業特刊 新北職場英語營 體驗一日空服員與木工師 15:482020/12/08 寶島 為緩解缺水情勢 空軍啟動增雨作業 18:162020/12/09 生活 國防部證實 明年兩軍售8億美元 04:092020/12/08 政治要聞 政治熱門新聞 美國前高官當蔡英文面說了這句話 藍委嘆：聽懂沒？ - 政治 NCC成立關鍵人物 李永萍後悔了：當時太年輕覺得被騙 - 政治 拜登不簽貿易協定台灣白吞萊豬？5.8萬人最新民調曝光 - 政治 蔡政府「親美抗中」被川普糟蹋 港媒：民進黨付出代價吧 - 政治 後繼無力？罷免一高市議員總部悄悄拉下鐵門 原因曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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