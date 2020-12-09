明(10)日仍受東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島仍會有斷斷續續的雨勢，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。隨著冷空氣減弱，各地水氣開始減少，即使溫度達到降雪標準，但3000公尺以上高山降雪機率仍偏低。

氣象局預報員官欣平表示，明天起水氣變少，之後一路到周六(12)日環境轉為偏東北風，氣溫有稍回溫趨勢，不過基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨機率，中南部山區亦有局部短暫雨。

溫度方面，明天清晨各地低溫19至22度間，白天北台灣高溫約21至23度，中部及花東25至26度，南部高溫可達27至29度。

至於民眾關心的高山降雪，由於水氣條件正慢慢減少，雖然今夜明晨仍有機會，但3000公尺以上高山如玉山等降雪機率仍偏低。

官欣平提醒，下一波冷空氣將在下周日(13)日南下，其中下周一(14)、下周二(15)最冷，強度上逼近大陸冷氣團，北台灣低溫約15度，局部地區空曠可能更低，然而下波水氣比這波冷空氣還要少，降雪機率恐怕也不高。

官欣平提醒，由於連日降雨，土壤含水量已高，北台灣山區易有坍方及落石，前往此區域活動務必特別注意安全，中南部山區偶爾也會有小範圍降雨，提醒民眾多加留意。

(中時 )