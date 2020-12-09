「2020誠品年度閱讀報告」9日舉行，誠品書店董事長吳旻潔致詞時暢談誠品未來的企業願景。（范揚光攝）

今年誠品敦南店結束營業，引發大眾關切，誠品董事長吳旻潔9日在年度閱讀報告發表會上表示，今年誠品做了新嘗試，為大陸華為大學圖書館完成書目建置，之後將繼續擔任顧問與採購。

吳旻潔表示，華為公司將計畫交由誠品團隊執行，是看重團隊能蒐羅世界各地書種，並創造適當的閱讀氣氛，因此從圖書系統、空間營造、選品採購與陳列美學，都由誠品擔任。

華為大學圖書館位於東莞松山湖，採歐洲風格建築，誠品書店商品總處資深協理郎正中表示，「目前有11萬冊圖書，包括人文、社會科學、藝術、哲學類型，華為看重員工的知識追求，鼓勵員工把書帶回家讀。」

郎正中表示，這項合作自2018年中啟動，今年完成，未來至少會合作5年以上，「我們會繼續做選品、採購、集貨、更換書種等工作，這不是普通的功能性圖書館，而是有書籍博物館的概念，例如，我們會選很多古籍，用策展方式呈現，讀者可看見400多年前的書，旁邊加上介紹。」

吳旻潔表示，和讀者分享閱讀有許多種方式，雖然今年關掉9間分店，但同時有拓展新店計畫，未來3到5年，預計在台灣推動小型的社區模組店實驗計畫，「店的規模不會太大，希望能步入台灣各城市、有潛力的社區，台灣一年有3.3萬種書，期望有效率地把出版動能和新書，帶給不同社區的居民。」

(中時 )