作曲家高愷怡期望能寫出讓大眾不感到無聊的音樂。（再壹波藝術節提供）

觀眾聽音樂會時可起身走動，樂手照著樂譜演奏，但樂譜只有一張紙，而且是文字寫成的，沒有豆芽菜音符。任職於舒伯特音樂院、國際大獎作曲家高愷怡，本周末將發表的作品《對位》，她表示，希望觀眾能更親近現代樂，聽了覺得有趣，不無聊。

高愷怡表示，有人聽見現代樂，會覺得是一團噪音，感到很有距離，「我想和大家分享，聽現代樂，不見得要從旋律美不美，好不好聽思考，而是可以感受其中的效果好不好。」

高愷怡出生於1984年，她來自台中，畢業於曉明女中音樂班後即出國留學，擁有維也納舒伯特音樂學院作曲家、鋼琴演奏家雙文憑，以及國立維也納音樂暨表演藝術大學作曲藝術碩士學位。曾獲卡爾．馮．奧西茨－奧登堡國際作曲比賽第二名，以及馬爾他戈左聽見奧菲斯作曲比賽第二名。

高愷怡表示，這部作品她想探討人、音樂與空間之間的關係，「我給樂手的是指令，而不是寫好的音符，例如，我希望樂手可以在演出時，做出任何他想要的聲響效果，不限定聲音大小、演奏的聲音長短，有即興的成分，在不同的空間演奏，會有不一樣的效果。」

有趣的是，高愷怡說，隨著樂手心情狀態，表達的方式會有所不同，「甚至是不同國家的樂手，個性不同，有人保守，有人外放，不設限，樂器類別也不設限。所有的效果和聲響，在空間裡有無形的線條交織。」

高愷怡表示，這是與德國柏林新音樂室內樂團共同合作的作品，但受到疫情影響，國外樂手無法來台，先以錄製影片方式，在現場播映，和台灣觀眾分享。演出將於12月12日在台南涴莎藝術館、13日在台北歌德學院德國文化中心藝文活動廳登場。

(中時 )