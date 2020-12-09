近期台灣晶圓代工二線廠聯電漲勢驚人，反映6吋、8吋晶圓產能創近年來難得一見的龐大需求，此外，擁有先進製程技術的全球晶圓代工龍頭台積電，股價也在近期站穩500元關卡，其擁有的7奈米、5奈米製程技術，如今也只剩三星電子能與其一較高下。據外媒報導，不只是外國搶著台灣晶圓代工產能，連聯發科、瑞昱等台灣IC設計公司也爭著要。

拓墣產業研究院指出，隨著晶圓代工需求依舊強勁，各家業者積極向各廠商拉貨，導致產能依舊滿載，預估2020年第四季全球前10大晶圓代工業者營收將迎來217 億美元、年增8%，前3大業者將分別為台積電、三星，以及預估聯電將擠下格羅方德，成為第3。

據《日經亞洲評論》報導，2名知情人士指出，聯電提供英特爾的Wi-Fi和電源管理IC的晶片製造，以及台灣IC設計大廠聯發科以及通訊晶片設計商瑞昱都向聯電拉貨，足以顯見聯電的8吋晶圓產能滿載絕非虛假議題。

1名知情人士指出，通常晶圓代工市場是客戶壓低價格，藉此讓晶圓代工廠商能藉此獲得訂單，但今年的情況徹底反轉，各大客戶緊急拉貨，讓聯電的產能無法滿足需求。根據透露內容，聯電直至明年第2季之前的產能已經被全部訂走，甚至有部分訂單要等到明年年底，至於台積電的產能則是在明年第3季之前都被訂走。

今年所有的電子消費性產品以及車用電子等需求大暴增，導致電子零組件出現史無前例的需求狂潮，目前依照市場的需求，遠比產能供應多出10%，據傳聯電也為了應付過大的需求將8吋晶圓漲價，但仍無法抑制客戶訂單。

英特爾對此表示，今年PC相關產品出現大量需求，導致Wi-Fi產品需求創下新紀錄，這些產品主要由聯電晶圓代工，其他企業也陸續證實零組件需求熱絡的傳聞。

(中時新聞網)