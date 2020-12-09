彰化林姓女子與前夫離婚，帶走11歲女兒，人間蒸發12年。為了不讓行蹤曝光，不但沒有就學，連健保卡、金融卡都不用。警方一度以為2人可能不在人世。結果查案的偵查佐廖偉仁聽老婆一句話「女人十之八九都會在寶雅消費」，姑且一試竟然突破案情，找到母女2人。

參與這起案件的廖偉仁說，能查的學籍、健保、金融任何關鍵資料都查過了，就是沒有林女與女兒的任何記錄。他連休假都把卷宗帶回家繼續翻，上網上臉書狂搜姓名，老婆看到他遇到瓶頸無法突破，告訴他一句話，「女人十之八九都會在寶雅消費，可以試看看」，他認真照辦，與高雄寶雅連絡，果然查到林女名字，但電話、地址都是造假版。

得到林女曾在寶雅消費的重要線報後，彰化警方與高雄警方聯手，由高雄警方提供路口監視器，拍到她到店購物後騎機車畫面，以車追人。

據《聯合新聞網》報導，同樣參與此案調查的楊慶錫與劉家維說，為了找這對母女，他們南下近10次，她機車行經路線尋找機車，7日在林女機車附近守候數小時，終於正要去騎車的林女，上前詢問，林女看到員警時，大驚失色。沒想到躲了12年，還是被找到了。

(中時新聞網)