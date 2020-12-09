耶誕將至 天主教仁慈醫院點燈為疫情祈福 21:362020/12/09 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天主教仁慈醫院9日舉辦點燈活動，與會者祈禱肺炎疫情早日終止、大眾平安。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天主教仁慈醫院9日舉辦點燈活動，與會者祈禱肺炎疫情早日終止、大眾平安。（莊旻靜攝） 天主教仁慈醫院9日舉辦點燈活動，與會者祈禱肺炎疫情早日終止、大眾平安。（莊旻靜攝） 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院9日舉辦「點亮光明、點亮仁慈、點亮社區關懷之愛」活動，由新竹教區主教李克勉主禮，為耶誕節點燈祈福，期望新冠肺炎疫情能早日終止、回歸正常生活。 李克勉與該院院長張達人帶領參與活的民眾共同祈福，由於今年新冠肺炎疫情影響全球，造成人心惶惶，也期望新冠肺炎疫情早日終止，大眾回歸正常生活。 活動邀請湖口社區長照聖母學園據點的長輩表演太鼓，以及該院職員表演有氧舞蹈，聖心幼兒園的學童也在場唱跳，以溫馨活潑的氣氛，迎接2021年的平安。 旅遊淡季 宜蘭離島推優惠 屏東芭樂火龍果封櫃出口 農民鬆口氣 (中時 ) #仁慈 #新冠肺炎疫情 #肺炎 #新冠 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠疫情肆虐 台大公衛估全球感染將飆破7000萬人 13:262020/12/09 健康 澳洲本土疫情受控 即起調整為低風險國家 14:142020/12/09 生活 疫情下新常態 D＆B籲企業數位轉型 04:102020/12/09 財經焦點 緯軟11月業績 改寫同期新高 04:102020/12/09 證券．權證 香港85歲女婦人確診新冠離世 累計113人染疫亡 18:212020/12/09 兩岸 時隔11月 成都再爆疫情 04:102020/12/09 全球財經 《產業》疫情衝擊短期難解 台北君悅酒店調整人力 12:332020/12/09 財經 《國際經濟》美國新冠確診破1500萬大關 佛奇警告：最壞情況還未到 12:162020/12/09 財經 新冠疫情裁罰 行政執行署成功追討1708萬餘元 18:162020/12/09 社會 《產業》抗疫 3電信業大型尾牙喊卡 07:452020/12/09 財經 海洋量子號乘客確診新冠肺炎 郵輪急返新加坡 14:072020/12/09 國際 寶島熱門新聞 守護市民行的安全 霧峰警明起交通大執法 - 寶島 2021台南市耶誕跨年第二波卡司出爐 林宥嘉領銜開唱 - 寶島 全國議會軟網賽台南登場 選手之夜破紀錄 - 寶島 文藝創作雙獎聯展國資圖登場 展現師生藝文創意 - 寶島 苗栗縣社區規畫師駐地輔導 凝聚向心力創宜居城市 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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