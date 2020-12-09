天主教仁慈醫院9日舉辦點燈活動，與會者祈禱肺炎疫情早日終止、大眾平安。（莊旻靜攝）

天主教仁慈醫院9日舉辦點燈活動，與會者祈禱肺炎疫情早日終止、大眾平安。（莊旻靜攝）

天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院9日舉辦「點亮光明、點亮仁慈、點亮社區關懷之愛」活動，由新竹教區主教李克勉主禮，為耶誕節點燈祈福，期望新冠肺炎疫情能早日終止、回歸正常生活。

李克勉與該院院長張達人帶領參與活的民眾共同祈福，由於今年新冠肺炎疫情影響全球，造成人心惶惶，也期望新冠肺炎疫情早日終止，大眾回歸正常生活。

活動邀請湖口社區長照聖母學園據點的長輩表演太鼓，以及該院職員表演有氧舞蹈，聖心幼兒園的學童也在場唱跳，以溫馨活潑的氣氛，迎接2021年的平安。

(中時 )