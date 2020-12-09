花蓮一名女童8歲時遭阿嬤的古姓同居男友性侵得逞，這段陰影持續到少女時期，多年來不斷出現幻聽幻覺、甚至自殺等創傷症候群，檢警偵辦時赫然發現，當年孫女一度哭著說被「阿公」欺負，阿嬤卻回「那是看你可愛逗你玩」。花蓮高分院近日全案審結，刑事部分判古男有期徒刑7年6月；民事則判他須賠償女童40萬元，仍可上訴。

判決書內容，本案發生於2010年12月間，古男當年44歲，某日趁女友不在家時，在廚房從後方環抱坐在餐椅上，當年才8歲的女童，強迫她不能離開，接著用噁心手段強吻、性侵得逞。

女童事後身心出現狀況，甚至罹患憂鬱症，開始自殘、輕生，接受心理醫師治療後，諮商師通知阿嬤到場，沒想到阿嬤還責怪女童為何不能釋懷遺忘。心理諮商師通報校方，並協助女童向古男提出告訴。檢警調查赫然發現，女童曾向阿嬤哭訴，詳細敘述過程，結果卻得到「是看妳可愛才逗妳玩的」！

法官斥責，古男自己也有8歲的孩子，應知道這年紀的孩童身心都沒有成熟，卻狠下毒手，做出天理難容之惡行，導致女童人格受到嚴重創傷，刑事依加重強制性交罪，判處古男有期徒刑7年6月，民事部分則判應賠償女童及女童家人共40萬元，可上訴。

(中時 )