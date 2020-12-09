大陸女歌手孟佳2010年在韓國以女團MissA成員出道，擔任主唱和rapper，但團體始終只有秀智受到關注，2016年選擇不跟JYP娛樂續約，回家鄉重新開始；今年6月參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣飆升，再度以女團出道，今（9）日出席活動走紅毯，臉上有大紅唇印引起熱議，唇印主人身份讓粉絲都樂了。

孟佳離開JYP娛樂後，回大陸馬上被王思聰旗下公司香蕉計劃娛樂簽下，並積極增加她的曝光度，讓她出演各大綜藝節目，也有發個人單曲，獲得許多好評；但她真正再度翻紅的契機，就是今年6月參加女藝人版的選秀節目《乘風破浪的姐姐》，在經過和許多女藝人較量後，最後獲得第三名成績，和其他6人組成女團「X-SISTER」。

今晚孟佳出席2020鳳凰網時尚之選的頒獎典禮，一襲深V開高衩紅禮服，胸前若隱若現，還露出白又長的美腿，大方展現她的好身材；但她的左邊臉頰上有一抹紅色唇印，讓主持人好奇誰是「兇手」，孟佳開心地表示，「我今天這個妝最重要的是這個唇印，然後那是林允幫我完成的」。

孟佳今（9）日出席活動走紅毯，臉上有大紅唇印引起熱議，唇印主人身份讓粉絲都樂了。(圖/ 摘自微博)

這個唇印瞬間在微博受到討論，不少網友認為真的是畫龍點睛，「現在的女明星們都這麼會玩的嗎？不愧是創意美妝小姐妹們」、「還可以這樣操作666，都是漂亮小姊姊」、「姊姊實在太美了，這腿長氣場一米八」；而孟佳也獲得年度網友最愛女明星的獎項，再創演藝人生巔峰。

(中時新聞網)