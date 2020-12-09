Tu-160海盜旗戰略轟炸機(Blackjack)是俄羅斯遠程航空部隊的主力，但是長期以來，受困於機隊數量太少，一直無法有效產生威懾力。不過俄國戰略空軍即將擺脫這個困境，發動機NK-32-02終於開發成功，並且可以有效量產。

空軍識別網(Air Recognition)報導，2020年11月，搭載4具NK-32-02新型發動機的Tu-160在喀山實驗機場進行了首次飛行，表現良好。據塔斯社報導，NK-32-02發動機更為省油，換算起來也就是Tu-160的航程可以增加1000公里。

Tu-160是現今世界上最大型的超音速軍機，它的外型與美國B-1B槍騎兵(Lancer)有相似之處，都是可變翼、4發動機，並且能夠超音速。但是兩者又很不同，Tu-160比B-1B更為龐大，而且極速也更快，B-1B的極速為1.2馬赫，但Tu-160可以達到2馬赫。

雖然Tu-160相當強悍，但是它正式服役於1987年，此時的蘇聯已步入倒數計時，1991年底蘇聯解體，俄羅斯無法支昂貴的轟炸機價格，於是1994年停止了Tu-160的生產，總數僅35架，到2005年，俄羅斯聯邦的TU-160僅剩19架。

Tu-160的動力源： NK-32發動機。(圖/庫茲涅佐夫)

到了普丁時代，受惠於2000年以後的國際油價高峰期，俄國的經濟大為好轉，普丁希望增強俄羅斯的戰略武器數量，於2016年下令重開Tu-160的生產線。

理想雖好，但是Tu-160的發動機卻沒有著落，原本為Tu-160生產發動機的庫茲涅佐夫噴射發動機設計局(Kuznetsov Turbojet ) 已經丟失了相關技術。在1977年，該局設計的NK-32發動機，是專為Tu-160設計的，是蘇聯發動機製造技術的重大成功。

然而，該局到1993年因為經濟重整而停止運作，人員解散，資料文檔也未妥善管理，大多數技術文檔丟失了。在過去十幾年，維護Tu-160機隊靠的是該局還留下的250具已完成的發動機和零件庫存。

這也是為何2016年之後，Tu-160的後續消息大多是僅在現有的轟炸機上進行修改，因為沒有新的發動機，也就無法有效生產新的轟炸機。

所幸但是，庫茲涅佐夫設計局找回一些文件，並且應用新一代的零件生產技術，以鎂鈦合金零件，完成新發動機的設計與生產，新的發動機取名叫NK-32-02。

新型NK-32-02在尺寸上與前一代的NK-32相同，但受惠於新的合金零件，壓縮機和渦輪葉片採用現代耐熱材料製成，再加上新的冷卻系統，使NK-32-02推力超過25噸，油耗卻降低了10％，能夠把Tu-160的航程增加一千多公里，其性能表現超過預期。

俄國國防部說，NK-32-02的成功研發，將是俄國研發中的匿蹤戰略轟炸機(PAK DA）的最重要基礎。現在優先工作是，庫茲涅佐夫設計局必須升級他們的生產線，才能有效啟動NK-32-02的量產工作。

(中時新聞網)