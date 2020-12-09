中油查德礦區把權益轉讓中國華信疑雲，經濟部下周三將對外報告調查結果。初步了解，目前中油提交書面結論是「合乎規定」，不認為有大問題。今天中油在立法院說明，整個35％權益轉讓決策是在2015年12月做成，由當時總經理提報董事會核定。當時總經理是陳綠蔚，不過中油表示，陳並非探勘出身，他也是尊重專業決定。

中油自2006年1月前進查德，取得三個區塊礦區探勘專屬權，今年12月成功運回奧瑞油田第一船自採原油，為非洲探勘史立下一個里程碑。不過中油之前將70％礦區權益分一半給中國海南華信，引爆外界質疑過程不單純，因為原本中油內部只願轉讓28％。

立法院經濟委員會今審查中油預算，中油總經理李順欽報告，指當時這是個不太好的邊際型油田，評估油價要維持每桶65美元以上，才能損益兩平，中油依照保守穩健的原則，決策釋出礦區權利，儘早回收先期探勘成本。

釋放權益轉讓消息後，有10家公司探詢，6家進入查閱資料階段，分別是中石油、中國海南華信、馬來西亞國營石油Petronas以及3家加拿大公司。

李順欽強調，最早公司只想轉讓28％沒錯，不過中油提出分擔條件只有華信可完全接受，但他們堅持要35％比例，才願意拿出985萬美金分攤利息與探勘開發費。

最後在此情況下，當時總經理經過公司內部程序，2015年12月11日呈報董事會核可，由於涉及到公司、國家權益，公司相對慎重，決策層級由總經理拉高到董事會。

回顧2014年當時中油高層，董事長是林聖忠，總經理是陳綠蔚，也就是當時是陳呈報給董事長，提交董事會拍板。

不過中油強調，陳綠蔚非探勘出身，他也是尊重專業決定，在當時查德是邊際油田，風險很高，其他油公司退縮不願參與，以及查德政府尚未核准等不利背景下，只有華信願意分擔中油從開發到探勘成功所有經費一半，這個決策過程沒有大問題。

中油目前已經將查德轉讓華信投資案調查書面報告提交經濟部，會轉給行政院，預計下周三對外公布。據了解書面報告詳細記錄整個探過與交易過程，結論就是「合乎規定」。

不過立委今天對此案都抱持高度質疑態度，賴瑞隆表示，對方拿30億元台幣，中油讓出200億(35％權益)，這不符合一般常理。且華信2014、2018年也多次賄絡查德政府，需查清楚有無人謀不臧違法事項。楊瓊瓔要求，當時總經理提報到董事會，到底是誰決定從28％到35％，這必須要詳細說明。

(中時 )