連晨翔新歌〈百分百男人〉由好兄弟Marz23量身打造，晨翔全程參與深度討論，完成了這首他一聽就直呼喜歡到「中毒」的歌曲。MV請到導演鄺盛掌鏡，不但一口氣連拍12個不同的場景；包括大熱天穿著高領在沙丘奔跑、更像個不食人間煙火的王子般，穿著內褲、浴袍在噴水池中央曬著日光浴等。隨著歌曲，晨翔也首次挑戰帶點性感的舞蹈，更要試著讓身體呈現「wave」的姿態，讓晨翔坦言是個全新挑戰，也笑說剛開始跳的時候有點害羞。

睽違一年再度推出音樂作品，晨翔從收歌階段一路到企劃、視覺等，幾乎全程參與，而專輯中的〈百分百男人〉，則是他與好友Marz23之間的「約定」。原來兩人繼上一次在倫敦拍攝〈Crazy Love〉MV後，便成為無話不談的好友，他也親自邀請Marz23為他寫歌。

兩人有次恰巧在公司遇到，於是擇日不如撞日，當下就討論起歌曲的主題，Marz23藉著過去與晨翔聊天的印象經過思考後，一回到家就立刻交了demo，晨翔一聽更直呼：「這就是我喜歡的曲風！是我喜歡的歌！」歌曲寫出伴侶之間對彼此的隔閡，晨翔首次嘗試帶點TRAP及重拍808充滿節奏份量感的曲風，唱的十分過癮。晨翔也開玩笑說道：「我終於找到自己了！」他為這首歌挑戰了略為性感的舞風，除了多了許多身體的觸碰，身體更要試著呈現「Wave」的柔軟姿態，導演鄺盛也大讚晨翔越來越有男人味。

拍攝時導演特地為晨翔設計了12個場景，並且濃縮在短短1天拍攝完成，讓晨翔直呼有種在拍戲的精實感。而這次場景最令人印象深刻的是在草漯沙丘的拍攝，除了凌晨天剛亮就開始拍攝，晨翔更沿著海岸旁沙丘，穿著高領及厚重的西裝褲來回奔跑，讓他跑到汗水直噴，最後晨翔甚至被褲腳絆倒、直接大摔一跤，沒想到這真實的一幕最後卻獲得導演青睞，被剪輯到正式畫面！拍攝完成全身都是沙的晨翔，在同事的安排下到附近的汽車旅館梳理，殊不知嚴格規定只能兩人進出，因此讓晨翔笑說：「第一次跟男生一起進汽車旅館的感覺好特別！」

晨翔在MV中詮釋失戀時的「爆食」狀態，拍攝時導演特地在場景中擺滿各種食物，包括炸雞、義大利麵、牛奶等，過程中晨翔豪邁的徒手抓起義大利麵一把往嘴裡塞，更拿起牛奶直接灌到嘴裡，沒想到當導演喊暫停時，晨翔卻說：「我可以繼續吃嗎？」讓大家瞬間爆笑，也讓同事們笑他是最不忌口的男明星。而讓晨翔分享印象深刻的還有坐著充氣船躺在噴水池中央的一幕，而這幕也是晨翔難得的大尺度，當時他只穿著浴袍及內褲，也讓晨翔表示不太習慣，在眾目睽睽下曬日光浴，也讓他笑說是很難得的體驗。〈百分百男人〉MV將在今天(12/9)下午六點於連晨翔YouTube官方頻道正式首播。

〈百分百男人〉MV今天(12/9)於連晨翔YouTube官方頻道首播。（華納音樂提供）

〈百分百男人〉MV今天(12/9)於連晨翔YouTube官方頻道首播。（華納音樂提供）

〈百分百男人〉MV今天(12/9)於連晨翔YouTube官方頻道首播。（華納音樂提供）

〈百分百男人〉MV今天(12/9)於連晨翔YouTube官方頻道首播。（華納音樂提供）

(中時 )