日本最近出了一本新書，討論許多女性現在選擇以「AV女優」做為副業，不論是大公司女員工、銀行員、女保險業務員、花店店員、護理師、照護人員，最近匿名討論版也常常出現「我發現有認識的女生出現在AV裡」的話題。

現在AV女優也有推特及IG，許多人也像藝人一樣，目前日本每年有2千名新人加入，也有許多人當成兼差在做，甚至也有部分人有獲得家人的認同。

當然，因為網路的普及，很有可能會被認識的人發現，也有人覺得「被發現人生就毀了」、「這是下層的工作」，但也有原本是藝人或模特兒、因為性生活不滿足，而想要抒解壓力而來拍A片、僅願意露出側臉的，大有人在，許多女性也向作者反應，這樣能讓她們「神清氣爽」。

不過做為副業或兼職，她們還有可以回去的地方，還有一般的職業收入。部分專職女優則害怕失去自我，而且這個業界，商品價值僅有1至2年，對於自己的未來也需要好好的評估考量。

許多兼職的女優，因為這個副業，讓她們在乎自己的體態、想要讓自己變得更有魅力，有些人甚至覺得自己變得比較不廉價，當然，這也要碰到好的事務所及工作，才會有這樣的體認，畢竟業界還是有低待遇、強迫演出的問題，也有不少人對金錢感到麻痺、精神痛苦而後悔，所以不少「前輩」也提醒，要注意簽約的內容還有自己的心情，要好好的把條件講清楚。

書裡也訪問了AV導演，他倒覺得「新人類」對於性已經沒有太大的偏見，但對於「性工作」卻很有偏見，但這種背德感，才是AV的魅力，難道不是嗎？

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(中時新聞網)