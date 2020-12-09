台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高惹議，據都發局統計，至9日傍晚5點結束，招租共收到3236件，其中仍以一房型佔最搶手，中籤率僅10.4％，而三房型中籤率為49％。

都發局指出，本次明倫社宅共計380戶，一房型264戶，二房型71戶，三房型45戶，提供台北市一般市民及青年創新回饋戶、在地區里、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶，以及未設籍北市，但在本市就學就業者申租。

儘管明倫社宅遭質疑三房型租金逾4萬惹爭議，不過針對招租狀況，都發局表示，統計至下午5時30分止，包含網路及現場收件分別為1房型2547件、2房型598件、3房型91件，共3236件，1房型中籤率約10％、2房型約12％、3房型約49％。

北市議員陳怡君表示，已經有附近的租屋居民跟她反映，他們害怕一件事，就是現在在附近房子租得好好的，附家電不到4萬500元，但如果社宅可以租到4萬500元，擔心房東漲房租。

陳怡君指出，地理環境太好，申請市民眾多，歸功於地理位置及環境，可惜，誠如柯市長所言，1人房還是抽樂透，抽中機率只有1成；至於4萬500元高房價社宅抽中率有6成，1比6仍懸殊太大。

此外，對於營建署昨表示，社宅成本的認定，原則上以直接與間接興建成本、利息、長期維護費為主，就地方政府而言，因公有公用之土地與建物，原本就無需繳納房屋稅與地價稅，因此地價稅與房屋稅的減免不應視為社會住宅成本。

對此，北市府發言人陳智菡回擊中央，中央社會住宅政策應務實面對問題，而非以不實資訊誤導民眾，並點出營建署昨發新聞稿後，把房地稅加入社宅成本計算的北市府，又成「眾矢之的」，依照現行規定，最長僅有10年免稅，並非永久免稅，請營建署就事論事。

(中時 )