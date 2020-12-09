黃子哲臉書發文。(摘自黃子哲臉書)

國民黨文傳會副主委黃子哲今晚指出，民進黨政府繼開放萊豬後，又準備加碼解禁日本福島5縣市食品。不僅「助日代表」謝長廷回台大談核食，不少民進黨立委也紛紛在旁敲鑼打鼓，好不熱鬧。而其中邱志偉委員「千里之外」的談話，算是經典之作，也點出地理教育的重要性。

黃子哲說，昨日邱志偉在質詢蘇貞昌院長時說，「我去年當外交召委率團去日本訪問，20幾個日本國會議員異口同聲說，台灣禁止福島五縣市食品，讓他們很困擾。」邱志偉還說，「日方質疑這是一個科學議題，結果在台灣卻變成政治議題。」例如千葉縣距離福島已經1千公里，邱的岳父、岳母也住在千葉，而迪士尼樂園也設在千葉，每年吸引好多國人前往。

他說，邱志偉強調其住在千葉的岳父、岳母與核災發生的所在地福島之間，達1千公里之遠，是要用距離證明其實千葉的食品是安全無虞的，所以他也建議不妨先從距離福島最遠的千葉、群馬分階段開放。

但問題是，發生核事故的福島第一核電廠，與千葉縣距離頂多約300公里左右，並非1千公里。況且若是隔了上千公里，理應也不會被列入核災區內。

黃子哲酸說，也許是覺得三倍券太好用，很自然的把距離也乘上三倍；又或許是對千葉的美食過於鍾愛，故意用距離增加其美感及安全感。但無論如何，地理上的距離當然是科學問題，而不是政治議題。

他說，事實上，這恐怕凸顯的是心態問題。做為一個中華民國的立法委員，面對日方的質疑，有沒有把779萬票贊成「反核食公投」的結果解釋給對方聽？有沒有告訴對方科學很重要，但查核管理機制以及人民的觀感與信任感也很重要？還是只會一昧的找各種說詞或謊言，反過來對台灣民眾洗腦或欺騙？只為了讓日本大哥哥開心？

黃子哲表示，倒是台灣與日本間是真正相距千里之外，但日本2011年發生311大地震時，台灣人民發揮愛心捐了超過200億日圓，是世界排名第一。這樣的愛心能用科學解釋或衡量嗎？如果硬要台灣吃日本核食，那誠如「周杰倫」千里之外的歌詞結尾，那就「或許不該太遙遠的相愛」。

(中時 )