國民黨智庫國家政策研究基金會9日舉辦願景2030論壇的首場，邀請13位移工、新住民、LGBT分享包括生活上被歧視經驗在內的種種問題，希望讓社會大眾反思不經意造成的歧視問題；身兼智庫董事長的國民黨主席江啟臣（後左四）也出席傾聽並參與討論。（郭吉銓攝）

受邀來賓逢甲大學助理教授、曾加入民進黨，後獲台灣民眾黨提名不分區立委的何景榮（左），因為身穿象徵罷免民進黨桃園市議員王浩宇的T恤，形成另一個焦點。（郭吉銓攝）

眾人開心合影。（郭吉銓攝）

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦願景2030論壇的首場，邀請13位移工、新住民、LGBT分享包括生活上被歧視經驗在內的種種問題，希望讓社會大眾反思不經意造成的歧視問題。身兼智庫董事長的國民黨主席江啟臣強調「如果一個國家社會沒有願景，那它的未來恐怕只會重複過去」，期望透過系列論壇，深入探討台灣社會的種種問題。

江啟臣表示，「全民智慧的結晶，才是國家未來要努力的目標」，國政基金會規畫於2021年中提出「願景台灣2030」國政藍圖計畫，凝聚專家菁英的智慧，同步展開與社會的對話，逐步形成共識。除規劃中的三場願景論壇之外，未來也將創設專屬願景平台，讓全民可以上網直接勾勒出自己對願景台灣2030的期待。

江啟臣強調「一個團結的社會不應區分你我，一個偉大的國家必須共同打造」，他承諾，未來國民黨將扮演好「台灣努力前進的推手」。

國政會於現場公布民調，超過9成民眾認為自己沒有被歧視過歧視別人過，而認為大陸妹、外勞、外籍配偶、新台灣之子這些稱呼不是歧視的民眾，分別占51.7％、65.2％、81.4％、69.1％。

現場一位移工坦言，外勞一詞讓人感覺不快，移工比較好。另一位來台30年的印度新住民表示， 外籍配偶一詞聽起來不太舒服，新住民感覺比較好。

另一位來自印尼新住民認為「外籍」一詞就是歧視，因為縱使拿到身分證，仍感到被排除在外。另一位母親是印尼華人的新二代則質疑「新台灣之子」一詞，反問那原本台灣之子的定義應該是甚麼？社會似乎對父母來自不同國家的人，有不同觀感。另一位移工也坦言，外勞一詞聽起來不舒服，

因此國政會提醒，相對外籍配偶、外勞、新台灣之子等稱呼，新住民、移工、新二代是比較中性的用語。

一位生理男性的LGBT則表示，自己小時候常被講娘泡，讓他自我懷疑是否正常，長大了後才知道，同性戀者也是想追求正常關係，不是有些人誤解的很亂，可以跟任何人發生關係。

不過2018年提出適齡性平教育公投案的曾獻瑩則提醒，有些學校老師會宣稱社會上有2％的人是同性戀，所以小學生就會認為班上一定有同性戀，並找出比較陰柔的同學宣稱對方是同性戀，因此反對在小學就教這些並不是歧視。

實踐大學副教授謝文宜則提醒，如果任何一方堅信只有自己是對的，那就無法真正對話了，對話時要先放下這種想法，傾聽對方的觀點。

江啟臣總結時也呼籲大家尊重差異，歧視可望因此減少，大家也不要簡單的二元化好壞對錯看事情，要有更多角度。

會前媒體詢問江啟臣，為何本系列論壇時間點定為2030？江啟臣解釋聯合國提出的永院發展願景時間點即為2030，所以本系列論壇也與國際接軌。媒體追問訂為2030是否江啟臣表示未來想更上一層樓？江啟臣回稱，他是黨主席要替國民黨規畫目標，國民黨想重返執政必須建立在可實現的目標之上。

(中時 )