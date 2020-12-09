日本政府9日以中國海警局4艘船隻駛入了釣魚台附近日本領海為由，將首相官邸的情報聯絡室升級為官邸對策室，負責收集和分析信息。共同社報導稱，這是繼11月7日後中國公務船再度駛入尖閣（即釣魚台）附近領海，為今年第27次。

第11管區海上保安總部（那霸）稱，4艘船9日上午9點45分前後相繼駛入領海。航行約1個半小時後進入了領海外側的毗連區。其中1艘搭載著類似機關炮的裝備。海保巡邏船警告其離開領海。

日本官房長官加藤勝信在記者會上稱「非常遺憾。絕對不能容許」，透露已向中方提出抗議。他強調了包括經濟在內的日中關係的重要性，然後就公務船駛入領海表示「會繼續利用領導人會談等對話機會，主張應該主張的，解決懸而未決問題」。

此外，日本防衛相岸信夫9日在自民黨國防小組與安全保障調查會的聯席會議上表示，作為陸上部署型飛彈攔截系統「陸基宙斯盾系統」計劃的替代方案，擬引進2艘宙斯盾艦。他還透露，有意大幅延長陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈射程，作為能從敵方射程圈外攻擊對手的「防區外飛彈」（Stand-Off Missile）進行研發。

(中時 )