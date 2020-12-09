光寶宣布，11月營收為138.94億元，不含已轉讓固態硬碟事業，11月營收月減1％、年減4％，累計前11月營收1,436.68億元。
光寶表示，光電部門十一月營收占整體20％；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化的UV LED需求提升，加上戶外LED車用照明產品出貨增加帶動光電部門營收較去年同期呈持續成長，資通訊產品部門營收占比為76％，其中，AI智慧居家裝置及遊戲產品等相關應用出貨較去年同期呈持續成長。
(工商 )
光寶宣布，11月營收為138.94億元，不含已轉讓固態硬碟事業，11月營收月減1％、年減4％，累計前11月營收1,436.68億元。
光寶表示，光電部門十一月營收占整體20％；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化的UV LED需求提升，加上戶外LED車用照明產品出貨增加帶動光電部門營收較去年同期呈持續成長，資通訊產品部門營收占比為76％，其中，AI智慧居家裝置及遊戲產品等相關應用出貨較去年同期呈持續成長。
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