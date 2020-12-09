今年台灣經濟受惠於科技業的出口超水準表現，明年能否再寄情科技、半導體，為台灣經濟成長再創奇蹟？星展銀行和渣打銀行經濟研究團隊均語帶保留地說，「有待觀察！」，尤其中美貿易戰看似隨著美國總統川普未能連任而壓力緩和，實際上科技戰的風險仍在，台灣半導體廠商陷在中美對峙的技術管制效應之內。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，中美貿易戰導致的貿易中斷風險，可能會在2021年降低；但是，台灣科技公司仍將面臨壓力，需要佈局多元供應鏈以規避中美科技緊張關係的風險。此外，美國領導層更替，對台美雙邊自由貿易協定的前景，帶來不確定性，台灣自貿區談判的重點可能會轉向像CPTPP的多邊協議。

星展集團研究部指出，台灣、中國大陸和越南，新冠疫情全球大流行的2020年仍能保持正增長的三個亞洲經濟體，其中，台灣在下半年出現強力反彈，經季節調整的實質GDP，及至2020年底已恢復到疫情之前的正常水平，有兩大因素帶給台灣經濟有力成長，一是政府對疫情大流行的超前部署，一是技術產業的強勁表現。

馬鐵英指出，台灣具備完整的半導體供應鏈，為全球最大的晶圓代工與封測基地，目前僅台灣的台積電與韓國三星，具備生產5奈米芯片的能力，估計半導體行業、資通訊業可望繼續成為2021年台灣經濟的主要推動力，但需注意的是，2020年3C產品在全球熱銷僅限於一次性購買交易，2021年3C產品消費需求將逐漸消失。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財亦指出，2020年台灣防疫成功，經濟表現亮眼都與ICT有關，對今年台灣出口貢獻六成、占總體GDP高達29％，需注意的是，在一次性消費訂單交完之後，台灣科技業出口10月已在放緩，2021年動能估計會「放慢」，明年不會再出現因中美貿易戰的提前下單、搶料導致庫存增加等等。

(工商 )