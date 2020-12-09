高雄市民進黨議會團總召韓賜村昔闖紅燈撞死無辜騎士，如今又傳出幫女竊賊關說還施壓店家，遭網友砲轟，他的離譜行進讓人十分傻眼。雲林菜農林佳新看到相關新聞後，更是氣得爆粗口怒批韓賜村。

《中視新聞》報導，高雄一名婦人6日在藥妝店偷竊被抓，店家報警處理，沒想到該名婦人竟打電話找韓賜村來關說，而韓賜村一來還質問店家為何要抓人？離譜行竟讓民眾看不下去。但韓賜村喊冤表示，沒有要干預案件，只是要了解案情。

此外，韓賜村更被網友起底，發現他在今年5月因疑似闖紅綠而撞死人，且他毫無悔意，甚至還在臉書上開酸詛咒網友。對此，雲林菜農林佳新今(9日)也在臉書上表示，「號誌『時差』問題，去你妹的，『不是闖紅燈是綠燈還未到而已』」。

網友們也留言回應，「到底有時候羞恥心啊！舉頭三尺有神明，怎能能夠昧著良心說話」、「這位議員正好是在我們選區，實在對我來說從沒看過他政績是三小」、「神說要有綠燈。於是綠燈就亮了」。

號誌『時差』問題 去你妹的 『不是闖紅燈是綠燈還未到而已』 由林佳新發佈於 2020年12月9日 星期三

(中時新聞網)