黃男因缺錢花用，今天下午到新營區搶銀樓，得手一條金鍊變賣11萬元，但馬上就被警方逮到。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南一名30歲黃姓無業男子因缺錢花用，竟惡向膽邊生，下午前往新營區民權路一間銀樓，佯稱要購買金項鍊，等店員從櫃子取出時，抓了其中一條就跑，業者立刻報警，新營警方循線追查，1個半小時後在嘉義縣鹿草鄉逮到黃嫌，他已將金鍊變賣得手11萬元，警方訊後依強奪罪嫌送辦。

警方調查，家住後壁區的黃男（無業，竊盜前科）今天下午1時許騎乘機車到新營區民權路附近，他把機車停在距離銀樓約50公尺的路口，再步行到該銀樓，仔細打量周邊環境後入內，並向店家表示要購買金項鍊，還挑了幾種款式。

店員不疑有他，打開櫃子拿出幾條金項鍊，沒想到黃男抓了其中一條重2兩3分的金鍊就奪門而出，跑到停車位置，騎車揚長而去，店員見追不上立刻報警。

警方獲報後立刻調閱周邊路口監視器，掌握黃男朝北邊逃逸，立刻派遣警網出動圍捕，最後在嘉義縣鹿草鄉一帶抓到黃男，他坦承因缺錢才行搶，金鍊已變賣換現，但還來不及躲藏及花用就被警方逮到。

(中時 )