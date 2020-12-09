阪神虎隊今（9）日與39歲的外野手糸井嘉男換約，由於其4年合約已滿，今年表現又不理想，明年薪資將由4億日圓大減為1億8500萬日圓，一口氣砍掉2億1500萬、減薪幅度54％，已超過規定上限40％（年薪1億日圓以上者），而減薪2.15億則創隊史紀錄。儘管如此，糸井還是簽字同意。

糸井嘉男出身火腿鬥士隊，2013年被交易到歐力士猛牛隊，2016年球季結束取得自由球員（FA）資格，被阪神虎隊網羅，並獲得一紙4年18億日圓的大型合約。今年他因為受傷表現不佳，出賽86場，打擊率2成68、全壘打2支、打點28分，是2009年以來最差的一個球季。

糸井嘉男明年就要達到40歲，確定成為全隊最年長的球員，他表示，大幅減薪是很大的刺激。不過今年球季確實打得不好，很感謝球團還願意給他1年合約，何況薪資還有1.85億日圓，加上激勵獎金。只是明年的挑戰會更大，球團已簽下韓職年度MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），加上一些年輕後輩也要往上爬，都讓糸井覺得壓力倍增。

不過日前糸井嘉男在火腿隊時期的隊友新庄剛志尋求復出，報名參加戰力外測試，其奮戰不懈的精神讓糸井覺得很感動。畢竟新庄已經48歲了，都還有雄心壯志，自己更不應該被年齡打敗，一定要加強訓練，明年再創佳績。

(中時 )